Godzilla e Kong stanno facendo un giro in un parco a tema in Corea del Sud

Il Monsterverse sta per fare il suo debutto nel mondo dei parchi a tema. È stato rivelato che Legendary e Toho Co. Ltd hanno firmato un accordo con la Corea del Sud Lotte World Adventure per portare una giostra a tema Godzilla e Kong nel parco.

L'attrazione sarà soprannominata Kong x Godzilla: The Ride ed è destinata non solo ad essere il più grande investimento che questo parco avrà fatto su un'attrazione fino ad oggi, ma anche la prima Monsterverse attrazione al mondo.

Ci è stato detto in un comunicato stampa che la giostra sarà costruita sul sito attuale del Jungle Adventure, e che la giostra stessa è descritta come segue: "Con l'aiuto di Godzilla, Kong condurrà i motociclisti attraverso un'emozionante avventura del suo regno ritrovato".

La data esatta di apertura della giostra non è stata menzionata, ma sappiamo che Godzilla x Kong: Supernova arriverà nei cinema nel 2027, quindi forse il lancio in linea con ciò ha senso...?

