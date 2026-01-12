Godzilla Minus Zero in North America ha la prima di novembre

HQ

È stato rivelato che il seguito atteso di Godzilla Minus One ha ora una data di prima nordamericana fissata. Il film, che uscirà per la prima volta in Giappone il 3 novembre, sarà seguito da una prima americana già dal 6 novembre.

Anche se questo è stato confermato, si tratta di tutte le informazioni che abbiamo sul film, dato che finora non sono state condivise informazioni ufficiali sulla trama, e stiamo ancora aspettando scorci del film sotto forma di immagini e trailer. Allo stesso modo, sebbene questo sviluppo probabilmente accontenti i fan americani, il pubblico europeo rimane all'oscuro, poiché al momento non ci sono notizie sul fatto che il film arriverà nelle sale di tutto il continente.

Si spera che presto ci sia un cambiamento nei piani di anteprima più ampi del film, dato che considerando il successo acclamato di Godzilla Minus One e l'impressionante corsa al botteghino unita al suo budget ritenuto, probabilmente molti fan sono desiderosi di vedere questo film sul grande schermo.