Godzilla Minus Zero mostrato nel primo trailer teaser

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Novembre segna la prima del 39° film di Godzilla della saga, in particolare del tanto atteso sequel del celebre film Godzilla Minus One del 2023. Il film è ambientato nel 1949, due anni dopo il suo predecessore, e la famiglia Shikishima rimane al centro della storia (anche se presumiamo anche che un certo mostro sovradimensionato avrà un ruolo importante).

È stato ora pubblicato un teaser trailer Godzilla Minus Zero , ma a differenza della maggior parte dei cosiddetti teaser, questo è davvero all'altezza del suo nome. È un video di 30 secondi, e puoi guardarlo qui sotto.