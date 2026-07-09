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Godzilla Minus Zero
Godzilla Minus Zero mostrato nel primo trailer teaser
Siamo sorpresi quanto te che la gigantesca bestia giapponese non sia stata annientata definitivamente l'ultima volta, ma di certo non ci lamentiamo perché questo significa più azione con mostri.
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Novembre segna la prima del 39° film di Godzilla della saga, in particolare del tanto atteso sequel del celebre film Godzilla Minus One del 2023. Il film è ambientato nel 1949, due anni dopo il suo predecessore, e la famiglia Shikishima rimane al centro della storia (anche se presumiamo anche che un certo mostro sovradimensionato avrà un ruolo importante).
È stato ora pubblicato un teaser trailer Godzilla Minus Zero , ma a differenza della maggior parte dei cosiddetti teaser, questo è davvero all'altezza del suo nome. È un video di 30 secondi, e puoi guardarlo qui sotto.
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