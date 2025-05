Godzilla sfoggia un nuovo look per celebrare il 70° anniversario

HQ

Godzilla festeggia quest'anno il suo 70° anniversario. Abbiamo visto il re dei mostri assumere molte forme e apparire in innumerevoli media nel corso dei decenni, ma sembra che la Toho abbia ancora molti modi per mantenerlo fresco.

In un nuovo video pubblicato su YouTube di Toho, vediamo Godzilla diventare verde. No, non inizia a riciclare e a spegnere le luci non appena esce dalla stanza. Diventa verde in senso letterale, caricando un raggio atomico verde nel video, che lo vede impazzire nel sud-est asiatico.

Toho ha grandi progetti per il mostro più famoso del mondo, poiché spera di espandere l'IP di Godzilla dopo i recenti successi come Godzilla: Minus One. Avremo un nuovo film di Godzilla x Kong, nuovi videogiochi e il sequel di Godzilla: Minus One.

Annuncio pubblicitario: