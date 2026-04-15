Godzilla valuta la Statua della Libertà nel teaser Godzilla Minus Zero

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No, non c'è un terremoto che ti sveglia stamattina, sono i passi del re dei mostri, Godzilla. Takashi Yamazaki è tornato dopo aver diretto Godzilla Minus One, vincitore di un Oscar, per darci il sequel, Godzilla Minus Zero, che recentemente ha avuto il suo teaser in prima visione per darci a tutti uno sguardo su ciò che ci aspetta.

Il teaser trailer inizia con una Tokyo degli anni '40 in rovina. Ci viene detto che sono passati due anni dagli eventi di Godzilla Minus One. Anche se gli eroi del primo film pensavano di aver messo fuori gioco Godzilla, sono sempre pronti a una nuova minaccia, e ora una sta emergendo dalle profondità dell'oceano.

Il trailer dura poco più di trenta secondi, quindi non abbiamo molto contenuto, ma vediamo il nostro protagonista Kôichi Shikishima volare attraverso quelle che sembrano rovine di città galleggianti, e Godzilla che porta la sua carne attraverso l'oceano verso gli Stati Uniti, a giudicare dalle sue interazioni con la Statua della Libertà.

Godzilla Minus Zero uscirà il 6 novembre.