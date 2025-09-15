GOG ha in programma di portare e conservare i classici Nintendo un giorno

HQ

GOG è sempre stata nota per dare priorità alla conservazione dei giochi e continua questa missione fino ad oggi. Con la sua Dreamlist, GOG mette in mostra i giochi che vorrebbe portare sulla sua piattaforma, anche se alcuni di essi sembrano sogni che non diventeranno mai realtà come Super Mario 64.

Parlando con Automaton, il rappresentante senior delle pubbliche relazioni di GOG, Piotr Gnyp, ha parlato dei piani dell'azienda per il futuro e delle sue grandi ambizioni. "In questo momento, GOG è concentrato sui giochi per PC, ma ciò non significa che abbiamo intenzione di fermarci qui. La nostra ambizione a lungo termine è quella di diventare la destinazione definitiva per i giochi classici, da qualsiasi parte provengano", ha detto Gnyp.

"E siamo onesti: se i giochi per PC vengono portati su console tutto il tempo, perché non dovrebbe accadere anche al contrario? Stiamo già assistendo all'apparizione di nuovi titoli PlayStation, come God of War o Horizon Zero Dawn, su GOG, il che dimostra che alcuni cambiamenti stanno già avvenendo nel settore", ha continuato. "Se a questo si aggiunge l'evoluzione del panorama dell'emulazione per console, l'idea di giocare ai vecchi titoli per console su PC diventa molto più fattibile di quanto non fosse anche solo pochi anni fa. Quindi sì, anche se alcune voci della Dreamlist possono sembrare inverosimili oggi, riflettono un vero desiderio da parte della nostra comunità. E per noi, vale sempre la pena ascoltarlo".

I preferiti nostalgici hanno ricevuto nuova vita tramite GOG, come Dino Crisis di Capcom, ad esempio. Le trattative per portare questi giochi su GOG richiedono tempo, tuttavia, e il potere è ancora nelle mani dei detentori dell'IP. Non si sa se vedremo Nintendo fare accordi simili, ma forse un giorno la Dreamlist di GOG potrà diventare realtà.