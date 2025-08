GOG.com propone tredici giochi per adulti in segno di protesta contro l'ondata di censura

HQ

Un paio di settimane fa, abbiamo segnalato che Steam stava iniziando a eliminare i giochi a tema per adulti. Ciò è dovuto al fatto che il gruppo australiano Collective Shout ha scritto una lettera aperta alle piattaforme di pagamento (come Visa, Mastercard, PayPal e così via) chiedendo loro di rimuovere la possibilità di pagare per i giochi che hanno un tema inappropriato. Questo, a sua volta, ha portato molti giocatori ad arrabbiarsi e iniziare a lottare per il diritto di giocare a qualsiasi gioco vogliano, anche sotto forma di questa petizione che raccoglie firme per fermare l'iniziativa.

Fondamentalmente, la preoccupazione è che ciò porterà a vietare i giochi a destra e a manca senza una vera ragione. I giocatori sono un gruppo a dir poco vocale e non si tirano indietro quando il malcontento inizia a crescere e GOG.com recentemente intervenuti per aiutare.

Come protesta contro quello che sta succedendo, GOG.com regalato 13 giochi che possono essere classificati come non adatti ai minori, come Postal 2 e anche altri giochi che certamente non vuoi che mamma e papà ti vedano giocare (Helping the Hotties, Fetish Locator Week One e Being a Dik tra gli altri). Questo viene fatto semplicemente per dimostrare che è troppo facile per i negozi rimuovere i giochi e che è quindi importante conservarli. Hanno scritto quanto segue sul loro sito web:

La censura sta decidendo silenziosamente quali giochi puoi acquistare.

Stiamo combattendo.

Alcuni giochi svaniscono. Non perché hanno infranto la legge, ma perché qualcuno ha deciso che non dovrebbero esistere.

Puoi trovare i giochi qui (GOG.com), ma vale la pena notare che questa offerta non è più disponibile.