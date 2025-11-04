LIVE
HQ
logo hd live | Battlefield 6: Redsec
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Italiano

      Accedi
      Gamereactor
      news

      Golden Joysticks 2025: ecco i candidati per il gioco definitivo dell'anno

      Sono 12 i titoli in lizza per il prestigioso trofeo.

      HQ

      Ogni premio al Golden Joysticks è prestigioso a sé stante, ma quello che spicca tra gli altri è senza dubbio il Ultimate Game of the Year. Questo è effettivamente il vero premio GOTY dell'evento, e con il Golden Joysticks a circa due settimane di distanza, ora conosciamo i 12 giochi che sono nominati per questo trofeo.

      I candidati sono i seguenti:


      • Principe Blu

      • Clair Obscur: Spedizione 33

      • Death Stranding 2: Sulla spiaggia

      • Donkey Kong Bananza

      • Fantasma di Yotei

      • Ade II

      • Cavaliere Vuoto: Canto di Seta

      • Indiana Jones e il Grande Cerchio

      • Kingdom Come: Deliverance II

      • Cima

      • Silent Hill f

      • Narrativa divisa

      Le votazioni per questo premio sono aperte e rimarranno tali fino all'8 novembre. Per quanto riguarda chi presenterà il Golden Joysticks quest'anno, Lady Dimistrecu da Resident Evil Village si occuperà dei doveri di presentatore, poiché Maggie Robertson è stata scelta come conduttrice.

      Golden Joysticks 2025: ecco i candidati per il gioco definitivo dell'anno


      Caricamento del prossimo contenuto