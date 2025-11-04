Golden Joysticks 2025: ecco i candidati per il gioco definitivo dell'anno

HQ

Ogni premio al Golden Joysticks è prestigioso a sé stante, ma quello che spicca tra gli altri è senza dubbio il Ultimate Game of the Year. Questo è effettivamente il vero premio GOTY dell'evento, e con il Golden Joysticks a circa due settimane di distanza, ora conosciamo i 12 giochi che sono nominati per questo trofeo.

I candidati sono i seguenti:



Principe Blu



Clair Obscur: Spedizione 33



Death Stranding 2: Sulla spiaggia



Donkey Kong Bananza



Fantasma di Yotei



Ade II



Cavaliere Vuoto: Canto di Seta



Indiana Jones e il Grande Cerchio



Kingdom Come: Deliverance II



Cima



Silent Hill f



Narrativa divisa



Le votazioni per questo premio sono aperte e rimarranno tali fino all'8 novembre. Per quanto riguarda chi presenterà il Golden Joysticks quest'anno, Lady Dimistrecu da Resident Evil Village si occuperà dei doveri di presentatore, poiché Maggie Robertson è stata scelta come conduttrice.