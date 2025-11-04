news
Golden Joysticks 2025: ecco i candidati per il gioco definitivo dell'anno
Sono 12 i titoli in lizza per il prestigioso trofeo.
HQ
Ogni premio al Golden Joysticks è prestigioso a sé stante, ma quello che spicca tra gli altri è senza dubbio il Ultimate Game of the Year. Questo è effettivamente il vero premio GOTY dell'evento, e con il Golden Joysticks a circa due settimane di distanza, ora conosciamo i 12 giochi che sono nominati per questo trofeo.
I candidati sono i seguenti:
- Principe Blu
- Clair Obscur: Spedizione 33
- Death Stranding 2: Sulla spiaggia
- Donkey Kong Bananza
- Fantasma di Yotei
- Ade II
- Cavaliere Vuoto: Canto di Seta
- Indiana Jones e il Grande Cerchio
- Kingdom Come: Deliverance II
- Cima
- Silent Hill f
- Narrativa divisa
Le votazioni per questo premio sono aperte e rimarranno tali fino all'8 novembre. Per quanto riguarda chi presenterà il Golden Joysticks quest'anno, Lady Dimistrecu da Resident Evil Village si occuperà dei doveri di presentatore, poiché Maggie Robertson è stata scelta come conduttrice.