Goldeneye 007 si fa strada nella Hall of Fame dei videogiochi

Il leggendario Goldeneye 007 si è finalmente guadagnato il suo giusto posto nella World Video Game Hall of Fame. Come molti ricorderanno, il gioco ha continuato a rivoluzionare il genere d'azione per console, grazie in gran parte alla sua modalità multiplayer incredibilmente avvincente. Per quelli di voi che erano lì in passato, potreste ricordare che le aspettative per il gioco erano inizialmente incredibilmente basse. I giochi con licenza cinematografica semplicemente non suscitavano molto entusiasmo, ma i ragazzi di Rare hanno fatto quello che sapevano fare meglio negli anni '90: spazzare via completamente le aspettative di tutti.

Oltre a Goldeneye 007, anche Defender, Quake e Tamagotchi sono stati onorati e inseriti nella World Video Game Hall of Fame, che, in un modo o nell'altro, hanno lasciato un impatto duraturo sull'industria.

Quali sono i tuoi ricordiGoldeneye 007 più belli?