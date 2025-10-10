A volte non si può fare a meno di rimanere colpiti da quanto siano intraprendenti alcuni individui, perché c'è qualcosa di meravigliosamente folle nel decidere di produrre un film horror con un cane nel ruolo principale. Questo è in netto contrasto con un genere altrimenti spesso stagnante in cui le vecchie idee vengono riciclate e rimaneggiate più e più volte. Un flusso costante di storie senz'anima e facilmente digeribili che spesso riguardano più il guadagno veloce che il coinvolgimento e la sfida dello spettatore.

Perché questo è esattamente ciò che Good Boy riesce a fare. Sulla carta, è ovviamente un espediente apparentemente affascinante e non molto altro. Ma i creatori, guidati da Ben Leonberg, riescono a offrire molto di più. In Good Boy, troviamo una storia piena di malinconia e personalità, condita da alcuni brividi e momenti inquietanti, raccontata interamente dal punto di vista del cane Indy e senza alcun vero dialogo. In altre parole, qui non ci sono cani parlanti animati male al computer.

Good Boy non cerca nemmeno di reinventare la ruota. Il film è fondamentalmente solo una semplice storia su un uomo, il suo cane e una casa infestata in campagna dove vive un'entità oscura. Seguiamo Todd, un giovane con una qualche forma di malattia polmonare cronica che ha ereditato la vecchia casa di suo nonno, che si dice sia infestata dai fantasmi. La sorella diTodd ci tiene a ricordarglielo, e lo chiama ansiosamente per controllare la sua salute.

Todd, da parte sua, liquida tutto come una sciocchezza, come probabilmente farebbe qualsiasi altra persona normale. Ma man mano che la sua malattia peggiora, anche l'oscurità in casa diventa più palpabile e attiva. Indy si comporta come qualsiasi altro cane fedele: segue ogni mossa del suo padrone e si lamenta ansiosamente per la sua tosse profonda e la salute deteriorata. Ma più di ogni altra cosa, Indy percepisce l'entità malevola in agguato nella casa, che si insinua tra le ombre, osserva dal silenzio e si intromette nei sogni.

E ad essere onesti, fin dal primo momento, solo pochi minuti dopo l'inizio del film, quandoIndy inizia a sentire e vedere le cose, apparentemente fissando l'aria nel nulla, come proprietario di un animale domestico si ha una sensazione di disagio nello stomaco. È un fenomeno che presumibilmente tutti i proprietari di cani o gatti hanno sperimentato ad un certo punto, quando il tuo amico peloso fissa ciecamente un angolo o una porta apparentemente vuota e ti chiedi: cosa sta vedendo in realtà? Questo viene utilizzato in modo incredibilmente efficace dai registi per creare scene davvero scomode che ti entrano sotto la pelle.

A questo si aggiunge un lavoro di ripresa semplice ma efficace, una sceneggiatura serrata e sobria e una musica scarna ma estremamente efficace che aggiunge un tocco d'oro alle scene con toni semplici e che migliorano l'umore. Hanno fatto un ottimo lavoro nel bloccare costantemente il maggior numero possibile di persone e lavorano costantemente per mostrarci il mondo dal punto di vista di Indy. Dove molto è sfocato o dove ci è permesso vedere solo parti delle cose, e raramente l'intero quadro.

Indy, interpretato dall'omonimo Nova Scotia Duck Tolling Retriever, è comprensibilmente il momento clou di Good Boy e rappresenta quello che è (probabilmente) il miglior modo di recitare di cani di sempre, se mai è una cosa? Ma tutte le reazioni sembrano molto naturali e il fatto che per il cane sia stata utilizzata esattamente zero CGI è a dir poco impressionante. La sua presenza eleva e aggiunge una svolta a quello che altrimenti sarebbe stato un film di "casa stregata" abbastanza banale, trasformandolo in qualcosa di completamente unico. La storia porta anche chiari parallelismi tra gli elementi soprannaturali nella casa e l'inevitabilità della malattia cronica diTodd, che diventa una sorta di metafora del tentativo di affrontare qualcosa al di fuori del proprio controllo.

Dal punto di vista di Indy, tutto diventa ancora più straziante quando è costretto a guardare, relativamente impotente, mentre il suo amato proprietario peggiora sempre di più. Soprattutto verso la fine, ci sono alcune scene che ti colpiscono duramente allo stomaco come proprietario di un animale domestico, giocando pesantemente sulle tue emozioni e sulla fine di essere costretto ad andare avanti. È un pezzo di artigianato sempre brillante, con una durata di soli 75 minuti che si concentra sugli aspetti più importanti e non molto altro. In effetti, molto è lasciato aperto, ma si possono trovare dettagli per chi sceglie di studiare i retroscena con maggiore attenzione. Questo colma alcune delle lacune, ma quasi tutto.

Se questa è una cosa positiva o meno dipende in gran parte da te come spettatore. Se apprezzi avere una storia servita nella sua interezza su un piatto d'argento, allora Good Boy non fa per te. Allo stesso modo, il film può sembrare lento, nonostante la sua durata relativamente breve, in gran parte a causa di quanto la produzione si basi pesantemente sulla narrazione silenziosa. Ma alla fine, con Good Boy, Leonberg dimostra di avere un occhio per i dettagli e la narrazione, così come una chiara propensione per il più sperimentale. Possiamo solo sperare che continui sulla stessa strada in futuro, perché Good Boy è sicuramente uno dei film horror più originali e strazianti da molto tempo a questa parte. È stretto, intelligente e follemente affascinante.