Good Boy porta il terrore attraverso la prospettiva dei cani

Una storia dell'orrore dal punto di vista di un cane: potrebbe davvero funzionare? Sulla base del trailer del film horror indipendente di prossima uscita Good Boy, la risposta sembra essere un clamoroso sì. Il film ha fatto scalpore al SXSW Film & TV Festival di quest'anno a marzo, distinguendosi dalla massa grazie al suo punto di vista davvero unico.

La star protagonista Indy è diventata il grande punto di discussione del festival ed è stata onorata con il primo premio "Howl of Fame", creato per riconoscere le straordinarie esibizioni degli animali sullo schermo. La giuria ha elogiato il lavoro di Indy come naturale e agghiacciante, osservando che le sue reazioni istintive hanno trasformato la casa di famiglia in un'arena di puro terrore.

La storia segue Todd, che si trasferisce con Indy dalla città in una casa di famiglia abbandonata in campagna. Ma l'ambiente idilliaco si rivela rapidamente un'illusione. Il fedele cane inizia a reagire agli angoli apparentemente vuoti, a seguire tracce invisibili e a intravedere visioni dei precedenti proprietari della casa. In poco tempo, diventa chiaro che Indy non sta solo combattendo per la propria sicurezza, ma sta anche combattendo per salvare il suo proprietario da una forza sinistra che cerca di trascinarlo nell'aldilà.

Il regista ha descritto il progetto come un contrappunto diretto ai classici film sugli animali. Non si tratta di Lassie o Air Bud, ma dell'obiettivo di ritrarre un cane nel modo più realistico possibile, guidato dall'istinto piuttosto che dai pensieri umani.