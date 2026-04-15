Good Luck, Have Fun, Don’t Die

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Sono entrato nell'ultimo film di Gore Verbinski senza alcuna aspettativa e senza aver visto un trailer. Tutto ciò che avevo visto era l'immagine di copertina di Sam Rockwell, che mi ha subito fatto pensare ai film eccentrici di Terry Gilliam.

Gore fu molto attivo nei primi anni 2000. Ha diretto quello che considero un remake di grande successo de The Ring, che mi ha spaventato a morte al cinema. Poi è passato a una franchigia molto, molto famosa in cui Johnny Depp barcollava come un pirata perpetuamente ubriaco che si chiede sempre perché il rum sia finito. Non devo nemmeno spiegare il titolo, vero? Ci ha anche regalato la commedia di Nic Cage "The Weather Man", la noiosa "A Cure for Wellness" e "The Lone Ranger" (che è stato un flop, ma in realtà è stato piuttosto divertente).

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Facciamo un rapido passo in rassegna la trama. Un uomo dal futuro irrompe in una tavola calda a Los Angeles per reclutare clienti ignari per una missione disperata contro un'IA malvagia. Attraverso minacce e inganni, unisce una banda eterogenea, che viene gettata in una gara caotica, dove zombie e robot si aggirano dietro ogni angolo in una battaglia per la sopravvivenza dell'umanità.

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È difficile non tracciare parallelismi con il vincitore dell'Oscar Everything Everywhere All At Once. No, non siamo sbalzati tra diversi universi allo stesso modo, ma probabilmente è un mix di pura estetica, ritmo frenetico e imprevedibilità.

E le debolezze... Perché, e forse è come imprecare in chiesa, non sono esattamente un entusiasta di Everything Everywhere All At Together. Adoro il fatto che un film così outsider abbia fatto una grande sorpresa agli Oscar. Amo gli attori, il coraggio, l'estetica e gran parte dell'umorismo. Ma per me era troppo caotico e succedeva troppe cose, tutto il tempo, proprio come suggerisce il titolo. Sembrava un film creato da un ragazzo con gravi difficoltà di concentrazione che voleva solo lanciarti cose nuove in faccia.

E provo Good Luck, Have Divertit, Don't Die in modo molto simile quando ci buttano subito dentro. Amo Rockwell, l'ho sempre fatto, ma all'inizio sono scettico. L'apertura non mi convince, ma poi il film prende il via e ci sono diverse scene davvero deliziose. Abbiamo ascolto di tanto umorismo nero e questa storia di quasi scherzi sulle sparatorie scolastiche sembra un po' altalenante. Capisco il punto - è surreale - ma mi dà fastidio.

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Apprezzo particolarmente le scene tra Zazie Beetz e Michael Peña, che sono molto buone. C'è anche un tema più profondo e serio nel film che penso sia importante affrontare: come usiamo l'intelligenza artificiale e cosa fa. Non sono un profeta apocalittico che vede l'inizio di Terminator 2: Il Giorno del Giudizio svolgersi davanti a me, ma comunque lo usiamo per tutto, ovunque, nonostante ci sia così tanta incertezza intorno all'IA. Quindi sì, mi piace il tema e funziona. Non sembra forzato, anche se sento che i film sull'IA ribelle stanno iniziando a sembrare un po'... Troppo usato. Detto ciò, alcune scene edificanti, emozionanti e sottili, immagini stilizzate e attori di talento purtroppo non compensano a mio avviso. È ancora troppo disgiunto, il che significa che non mi interessa davvero cosa succede né mi interessano molto ai personaggi.

Questo film avrebbe beneficiato di essere ridotto di quindici minuti e di qualche ulteriore modifica alla sceneggiatura. C'è qualcosa di davvero bello qui, in mezzo al caos di tagli rapidi e eventi inaspettati, e sai una cosa? Mi sarebbe piaciuto vedere qualche zombie mobile in più sullo schermo.