Good One di India Donaldson ritrae la diciassettenne Sam mentre va in vacanza in campeggio di 3 giorni con suo padre e il suo più vecchio amico. Questo è più o meno il massimo che posso darvi senza spoilerare questo film, dato che anche la sinossi credo vada troppo in profondità Good One.

È più descrittivo, intendiamoci, parlare delle Catskills (che sono una cintura montuosa nello Stato di New York) così come del rapporto fraterno degli uomini, e un momento che dà al film un contesto completamente diverso. Tuttavia, non ho intenzione di accennare a questo, poiché Good One è meglio sperimentato alla cieca. Donaldson usa incredibilmente bene tutta l'ora e trenta minuti del suo debutto, e quindi, nonostante il film a volte sembri ruotare attorno a un punto chiave, è meglio evitarlo se si vuole vederlo.

Ed è uno di quelli che ti consiglierei di vedere, in particolare se ti piace sentirti come se stessi davvero tirando indietro il sipario in un momento sulla vita di qualcuno. Donaldson fa un ottimo lavoro nel catturare l'essenza dell'umano all'interno dei personaggi ritratti. Il padre di Sam, Chris, si sente un uomo che tutti conosciamo se non è esattamente nostro padre, e il dialogo del suo migliore amico Matt sembra così reale a volte che può sembrare di guardare più un documentario che un dramma. Se sei uno di quelli che ha bisogno che le cose accadano nei suoi film, forse ti divertirai meno, ma l'uso di questa sensazione reale e radicata attraverso la recitazione e i dialoghi permette che ci sia la sensazione di essere in vacanza con la famiglia con Sam.

Ciò consente a Donaldson di giocare ulteriormente con la tensione durante il film. Sappiamo che non siamo qui per un giro gratis, e quindi ti ritrovi a mettere in discussione ogni evento minore, ogni momento in cui le cose potrebbero andare storte. Non fingerò di essere aggrappato al bordo del mio sedile o qualcosa del genere. Il film non è così inquietante o pungente come altre recensioni lo hanno etichettato, ma è d'impatto, ed è uno di quelli a cui continuo a pensare nei giorni dopo averlo visto.

Il miglior lavoro di Good One è quello di creare il personaggio di Sam. La performance di Lily Collias e la scrittura di Donaldson la rendono un personaggio centrale costantemente coinvolgente, che si sente unicamente moderno. Il suo telefono è la sua via di fuga, un modo per rimanere in contatto con gli amici e allontanarsi dalla situazione che la circonda. Anche se gli uomini del viaggio commentano la sua maturità, aiuta a dimostrare che appartiene molto alla generazione di Internet. Può essere saggia quanto vuole, ma è ancora nelle primissime fasi della sua vita.

Ci sono alcune riprese meravigliose in questo film. Grandi, ampi paesaggi che mi ricordano il tempo in cui un amico ha commentato che gli americani vivono nel giardino dell'Eden ma desiderano solo costruirci sopra complessi di appartamenti. Non sono sicuro di quanto sia vera l'ultima parte di questa affermazione, ma a volte la natura selvaggia di Good One è sufficiente per allontanarti dai piccoli battibecchi di Chris e Matt.

Per bussare Good One, se devo, il finale mi è sembrato un po' affrettato, e se sai un po' qual è il colpo di scena/picco emotivo del film, probabilmente passerai il tuo tempo di visione aspettando un momento. Tuttavia, nel complesso ho trovato Good One un film brillantemente recitato, scritto e diretto. Un pezzo di formazione che copre così tanto in così poco tempo senza darti un colpo di frusta.