Google conferma il 20 agosto per l'evento Pixel 10 e i dispositivi indossabili

Google ha confermato che il suo prossimo evento hardware Made by Google si terrà mercoledì 20 agosto 2025 a New York City, con inizio alle 13:00 ET (10:00 PT) e streaming live su YouTube. Questo segna il ritorno dell'azienda a New York dopo aver ospitato l'evento dello scorso anno a Mountain View, in California.

Si prevede che i riflettori cadranno sull'attesissima gamma Pixel 10, che probabilmente include Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e possibilmente un Pixel 10 Pro Fold a prova di polvere. Le voci suggeriscono che il Pixel 10 potrebbe essere il primo telefono di Google con una configurazione a tre fotocamere, mentre i modelli Pro, incluso il pieghevole, potrebbero debuttare con miglioramenti come batterie più grandi, durata pieghevole avanzata (possibilmente IP68) e il nuovo chip Tensor G5 basato sul processo a 3 nm di TSMC.

Gli aggiornamenti indossabili includeranno probabilmente il Pixel Watch 4 – che si dice sarà disponibile nelle varianti da 41 mm e 45 mm – e un Pixel Buds 2a aggiornato. Ci aspettiamo anche una profonda integrazione con Android 16 (già rilasciato), Material 3 Expressive UI e funzionalità software avanzate basate su Gemini AI.

Ti sintonizzerai per guardare?

