Google ha un nuovo piano per Gemini

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Google ha annunciato un nuovo piano per l'IA. Stanno introducendo un nuovo piano AI da 100 dollari chiamato Ultra, come riportato da Android Police.

Il nuovo piano AI Ultra costa 100 dollari al mese e offre limiti di utilizzo fino a 5 volte superiori rispetto al piano Pro. Ti darà anche accesso a Gemini Spark quando verrà lanciato più avanti quest'anno. Altri vantaggi includono 20TB di spazio di archiviazione e un abbonamento YouTube Premium Individual. Google fornirà inoltre 40$ in crediti Google Cloud mensili, e gli abbonati riceveranno 10.000 Flow Credit da utilizzare sugli strumenti creativi di Google basati sull'IA per la creazione di contenuti. Il nuovo piano AI di Google è chiaramente un concorrente di ChatGPT Pro e Claude Max, entrambi con piani con limiti d'uso elevati a 100 e 200 dollari al mese.

Google mantiene il piano Ultra da 250 dollari, ma abbassa il prezzo a 200 dollari al mese. Rispetto al piano AI Pro, offre limiti di utilizzo 20 volte superiori.