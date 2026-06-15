Google ha una sorta di concorrente per Microsoft Flight Simulator 2024

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Google ha rilasciato una nuova funzione "voli intorno al mondo" in Google Earth. La questione è che è molto simile a Microsoft Flight Simulator, ma gratuito, come riportato da Tweak Town.

Microsoft Flight Simulator 2024 è un simulatore di volo a un livello a sé. Microsoft non ha mai visto concorrenza in questa nicchia da parte di altri grandi attori nel settore della "mappatura terrestre", come Google... fino ad ora. Google ha rilasciato una modalità sperimentale di simulatore di volo per Google Earth, in particolare la versione web app.

Questa modalità è progettata per "esplorazione casuale piuttosto che per l'addestramento aerodinamico ad alta fedeltà". Google Earth è gratuito da usare e, come applicazione web, non c'è nulla da installare. Puoi dare un'occhiata a Google Earth qui.