Google investirà circa 6 miliardi di dollari in Germania

Google di Alphabet sta pianificando un investimento di circa 5 miliardi di euro (5,8 miliardi di dollari) in Germania, secondo fonti (via Reuters), come parte della strategia dell'azienda per espandere la sua infrastruttura e la capacità dei data center nel paese.

L'investimento comprenderà un nuovo data center a Dietzenbach, vicino a Francoforte, e l'ampliamento di una sede esistente ad Hanau. Rapporti precedenti indicavano che i piani prevedevano un importo medio di un miliardo di euro, anche se Google non ha confermato la cifra esatta.

Focus su innovazione e sostenibilità

Google ha sottolineato che la sua espansione in Germania punterà alle innovazioni nell'intelligenza artificiale e nelle tecnologie climaticamente neutre. L'azienda si è già impegnata a investire miliardi nel paese, affrontando al contempo le future sfide tecnologiche e ambientali.

Una conferenza stampa è prevista per oggi alle 16:30 (1530 GMT), dove è previsto l'intervento del ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil. È probabile che l'annuncio fornisca ulteriori dettagli sulla portata e l'impatto dell'investimento di Google in Germania.