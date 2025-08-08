Google perde contro Epic Games in un caso antitrust storico

HQ

La lunga battaglia legale tra Google ed Epic Games è arrivata a un punto decisivo. Giovedì, la Corte d'Appello del Nono Circuito degli Stati Uniti ha confermato una precedente sentenza che aveva ritenuto Google colpevole di aver violato le leggi antitrust.

La disputa è iniziata cinque anni fa, quando Epic ha introdotto il proprio sistema di pagamento in Fortnite per aggirare le commissioni di transazione che sia Apple che Google addebitano per gli acquisti in-app, cosa che ha portato rapidamente alla rimozione di Fortnite dalle loro piattaforme. Mentre Epic ha perso una battaglia simile contro Apple, la giuria in questo caso ha ritenuto che Google avesse attivamente soffocato la concorrenza e creato di fatto un monopolio attraverso i suoi contratti e il controllo sulla distribuzione delle app.

Google ha presentato ricorso, sostenendo tra l'altro che la giuria non aveva preso in considerazione la concorrenza di Apple. Il tribunale ha respinto questa affermazione, affermando che le prove del comportamento anticoncorrenziale di Google erano chiare e sostanziali. Se Google non porterà il caso alla Corte Suprema degli Stati Uniti, come ha lasciato intendere, sarà costretta ad apportare importanti modifiche al Play Store, consentendo agli sviluppatori di utilizzare i propri sistemi di pagamento.

Pensi che tutti gli sviluppatori di app dovrebbero essere in grado di utilizzare i propri sistemi di pagamento? O è meglio che Google (e Apple) mantengano il controllo attraverso i propri sistemi?