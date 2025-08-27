Google Pixel 10

Pixel ha ora raggiunto la sua edizione 2025 e se ti aspettavi un nuovo design, rimarrai deluso. Ha ancora gli angoli arrotondati e un alloggiamento della fotocamera distinto, è ancora molto snello e minimalista, e lo stesso si può dire della sua interfaccia utente. Tutto è stato progettato al meglio.

Il modello testato era in un elegante colore blu indaco, che è molto audace, attraente e non sgargiante. Tuttavia, è quasi un peccato, ma necessario, utilizzare una cover, in quanto la superficie è satinata al tatto. Raggiunge un buon equilibrio tra sensazione e peso premium e, considerando che Google ha utilizzato materiali riciclati praticamente in tutto, sembra nuovo ed elegante.

Il pulsante AI e multifunzione si trova sopra il pulsante del volume, qualcosa a cui ho dovuto abituarmi. Lo schermo è Actua di Google, ovvero OLED, 1080×2424 e 422ppi. Sulla carta, è inferiore al modello Pro, ma in realtà è davvero buono. È solo quando lo confronti direttamente e con i contenuti HDR che puoi vedere la differenza, e credimi la differenza c'è, ma è principalmente per i nerd come me che amano le sfumature. Lo schermo funziona a 120Hz in modo adattivo, è protetto da Corning Gorilla Glass e può raggiungere i 3000 nits con contenuti HDR, mentre i colori sono a 24 bit.

Google ha incluso anche altre funzionalità: Sette anni di aggiornamenti garantiti che non sono solo sicurezza, ma anche funzionalità. Viene fornito anche con Android 16, che è incredibilmente veloce e quasi tutto avviene all'istante. Ho dovuto eseguire due potenti giochi contemporaneamente per notare una differenza, grazie alla CPU G5 Tensor di Google.

Ci sono una serie di funzioni di sicurezza integrate, incluso il rilevamento degli incidenti stradali. Fortunatamente, non sono riuscito a testarlo, ma sia la funzione che una miriade di altre, come il calo della frequenza cardiaca e il rilevamento delle cadute, si troveranno nel prossimo Pixel Watch. Allo stesso modo, non ho avuto modo di testare la funzione di chiamata di emergenza, poiché è illegale testarla per divertimento, ma sembra funzionare dove vivo.

La batteria è poco meno di 5000 mAh e dura più che sufficiente per un'intera giornata. La ricarica rapida e la ricarica wireless tramite Qi2 sono supportate e ora c'è Pixel Snap, un sistema magnetico familiare di altri produttori. È completamente compatibile con la ricarica wireless Qi2, qualcosa che altri produttori sembrano aver dimenticato esiste. Quindi, sia che tu abbia prodotti MagSafe o Qi2, funzionano con Pixel 10.

L'intelligenza artificiale ha finalmente raggiunto un livello in cui è utile, comprese cose semplici come un migliore supporto per la mia lingua. Ora stiamo solo aspettando la traduzione in tempo reale con la tua voce durante le telefonate, che secondo me è una delle funzionalità più impressionanti e utili che l'intelligenza artificiale possa offrire.

D'altra parte, mi piace il fatto che molte app separate, ad esempio gli scanner di codici QR o l'app "Arter", che possono dirti se una pianta è velenosa, utile o solo un'erbaccia, siano ora ridondanti. Vedi, questo è un uso sensato dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, ci sono alcuni difetti. Se modifichi direttamente nell'app della fotocamera, i risultati dell'intelligenza artificiale non sono sempre eccezionali e ci vuole un po' di pratica per farlo sembrare naturale. Se utilizzi l'intelligenza artificiale sotto forma di Gemini e modifichi lì, di solito riceverai il messaggio: "Questa funzione non è disponibile nella tua regione". E considerando che Gemini Pro non è incluso nel prezzo ma costa circa £ 20 al mese, non è abbastanza.

Ora che siamo in tema di fotocamera, devo ammettere che è buona, davvero buona. La possibilità di scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione è particolarmente impressionante per quello che è un telefono "entry-level". La fotocamera principale è una fotocamera grandangolare da 48 MP che fa anche macro, una ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10.8 MP con zoom ottico 5x. Google ha anche uno zoom digitale fino a 20x, che all'inizio funziona bene, ma quando ci si avvicina a 20x, si verifica un rumore dell'immagine. È bello avere l'opzione, ma è importante sottolineare che è significativamente peggiore dello zoom ottico. I video 4K sono supportati e c'è una fotocamera selfie da 10,5 MP per coloro che la utilizzano, tuttavia, sono sorpreso che non ci sia un migliore supporto per il rallentatore.

Il prezzo è un po' un problema. Il costo è di circa 800 euro per la versione da 128 GB e di circa 900 euro per quello da 256 GB. Ma poi siamo quasi al livello di Pixel Pro, che parte da circa 950 sterline.

Anche Google è soddisfatto della sua VPN integrata, che funziona facilmente e senza sforzo, ma non c'è alcuna opzione per configurarla. Forse questo arriverà quando il telefono verrà rilasciato, ma non durante il periodo di test. Tuttavia, non abbiamo avuto problemi ad accedere ai contenuti in streaming da altri paesi, quindi c'è una sorta di magia automatizzata all'opera.

Il suono è eccellente e di gran lunga migliore di quanto avessi temuto per il modello più economico della serie. Tuttavia, sono sorpreso che il Wi-Fi 7 non sia supportato.

Nel complesso, il Pixel 10 è un telefono eccellente: veloce, usabile, pratico, funzionale, con una buona fotocamera e uno schermo che offre davvero. Ma dovrebbe, a quel prezzo. Penso che il prezzo sia troppo alto se si considerano le carenze che pure esistono e quando alcuni elementi di design sono bloccati al loro posto. Ad esempio, non sopporto che la barra di ricerca sia bloccata nella parte inferiore dello schermo e non riesco a rimuoverla o spostarla. Se avessi voluto un sistema bloccato, avrei scelto un produttore diverso. Inoltre, il salto a Pro non è particolarmente grande, perché il Pixel 10 è già un cugino semi-costoso. Abbassa il prezzo, per favore, quindi avrai il miglior telefono AI entry-level sul mercato.