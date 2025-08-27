Google Pixel 10 Pro

Ora ci sono molti Android produttori che producono telefoni abbastanza decenti. Se vuoi tutto e di più, Samsung ha consegnato sia la serie Ultra che la fantastica ma conservatrice Folds, e oltre a Motorola, ogni anno vengono rilasciati bellissimi Razr modelli e un solido Edge o due.

Ma c'è ancora qualcosa nella riga Pixel di Google, un certo je ne sais quoi, un fattore X. Forse è il linguaggio di design specifico di Google, in questi giorni chiamato "Material You", che conferisce a Android un aspetto più giocoso, o forse sono quelle funzionalità Apple Lite che creano una coerenza più profonda tra il tuo Pixel e altri dispositivi Google, come un Pixel Watch o un paio di Pixel Buds.

Indipendentemente da ciò, i telefoniPixel, soprattutto negli ultimi anni, hanno dimostrato attraverso il software, le fotocamere senza rivali e il design semplificato che sono sicuramente uno dei migliori telefoniAndroid dell'anno, se non il migliore. Fortunatamente, il Pixel 10 Pro continua questa tendenza.

Ci sono piccole differenze tra Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, ma sono relativamente trascurabili, quindi le stiamo esaminando entrambe nel loro insieme, anche se ci riferiamo a 10 Pro. Ottieni una nuova versione dell'eccellente display Super Actua, che utilizza un OLED 1280x2856 a 495ppi. Ancora una volta, otteniamo una frequenza di aggiornamento di 120 Hz attraverso la tecnologia LTPO, che può ridurre il frame rate interno a 1 Hz per risparmiare la durata della batteria. Inoltre, offre prestazioni fino a 3300 NITS in condizioni ideali e dispone di colori a 24 bit e di un rapporto di contrasto di 2.000.000:1. Sono tanti i dati che insieme testimoniano che Google ha centrato nel segno per la terza volta consecutiva con il display Super Actua, che offre colori brillanti, profondi e ad alto contrasto. Che si tratti di guardare un normale video di YouTube, di visualizzare foto tramite Google Photos o di guardare il film di F1 tramite l'app Apple TV (anche se quel film appartiene a un grande schermo), Super Actua può facilmente reggere il confronto con Retina.

Ottieni 16 GB di RAM, fino a 1 TB di spazio di archiviazione (esiste una versione da 128 GB, ma sta iniziando a diventare un po' avara, Google) e il nuovissimo SoC Tensor G5 di Google. Anche se ci sono, ovviamente, quelli che vorrebbero sentire parlare di core e frequenze di clock, Google stesso promette un aumento della CPU del 34% e, in tutto, da Genshin Impact ai vari servizi di Adobe, il Pixel 10 Pro è veloce, reattivo e fresco. Va notato che l'unità GPU questa volta proviene da PowerVR, non da Mali, ma sebbene alcuni abbiano espresso preoccupazione, non abbiamo notato immediatamente alcuna differenza misurabile. Anche le temperature erano stabili, anche sotto pressione, e non abbiamo rilevato alcun throttling o app prive di RAM o che dovevano essere eseguite con funzionalità limitate. Sebbene sia difficile commentare tutti gli scenari di utilizzo, possiamo concludere che, in base ai nostri stress test, i precedenti problemi iniziali con Tensor sono ora completamente scomparsi.

A nostro avviso, Google continua a fornire la versione visivamente più accattivante di Android e continua qui. L'ultima versione di Material You è perfezionata, offre più funzionalità di quante tu sappia cosa fare e funziona perfettamente. Ma in mezzo a questo quadro roseo, ci sono ancora alcune spine. Diventa sempre più fastidioso ogni anno che non puoi rimuovere la barra At a Glance di Google in alto, che non sembra particolarmente attraente, ma ti dà informazioni che poi sei costretto a vedere riprodotte in altri widget nella schermata iniziale. Inoltre, i widget di Google possono essere abbastanza belli a volte, ma non si adattano bene allo schermo simmetricamente. Il loro widget Calendar, ad esempio, è piuttosto imbarazzante e, ancora una volta, At a Glance mostra comunque il tuo prossimo evento in cima.

A parte questo, è davvero difficile trovare qualcosa di cui lamentarsi. Nuove funzionalità come Magic Cue ti danno suggerimenti AI in base alle tue conversazioni (decidi tu stesso se è qualcosa che vuoi usare), ma la versione base del pacchetto Pixel con VPN, Titan sicurezza, screening automatico delle chiamate e una miriade di altre funzionalità rende l'ecosistema Pixel estremamente attraente, soprattutto per coloro che trovano altre Android skin, come OneUI di Samsung, un po' troppo sterili e un po' troppo confuse.

E ora arriviamo alla grande notizia dell'anno: Pixel Snap! Sì, Google è il primo grande produttore centrale di Android a utilizzare lo standard Qi2 con il layout consigliato, che, del tutto casualmente, ha lo stesso layout di Apple MagSafe.

È il più piccolo Pixel 10 che ottiene il più grande aggiornamento della fotocamera questa volta, ma hai ancora tre fotocamere sul retro del tuo Pro composto da 50 megapixel di 25 mm di larghezza, 48 megapixel ultra-wide a 123 gradi e infine un teleobiettivo da 48 megapixel a 113 mm e zoom ottico 5x. Si tratta di un hardware piuttosto carino che offre risultati solidi nella maggior parte delle condizioni di illuminazione, per non parlare degli algoritmi automatici di Google, che continuano a ripulire e migliorare magicamente senza apparire potenziati dall'intelligenza artificiale o artificiali. La gamma dinamica, il contrasto cromatico e la nitidezza sono ancora i migliori qui, anche dopo tutti questi anni, e questo è ancora una volta in aggiunta al mare di strumenti di intelligenza artificiale che possono rendere le tue foto più artificiali, se è quello che vuoi. Sì, questa volta, alcuni di questi strumenti sono integrati in modo più fluido nell'app della fotocamera, quindi appaiono in modo più organico. Qui, si è più inclini ad usarli, e il nuovo AI Camera Coach è in realtà un piccolo strumento carino - ma diciamo la stessa cosa che abbiamo detto prima; È un trucco da festa, un espediente e il 95% delle volte è una perdita di tempo. Non vediamo davvero molto senso nel creare un ricordo che non è mai esistito, a parte il fatto che potrebbe essere divertente per cinque minuti con gli amici.

Pixel Snap è la grande novità, ma arriva come un'estensione di uno smartphone che spara davvero a tutti i cilindri e lo sta facendo da un po' di tempo. Costa circa £ 950 come prezzo di partenza - non è niente, e Pixel ha definitivamente perso il suo status di "migliore e più economico", perché semplicemente non lo è più. Tuttavia, è estremamente funzionale, estremamente gradevole dal punto di vista estetico ed estremamente facile da consigliare.