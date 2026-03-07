Le ultime volte che Google ha lanciato un cosiddetto "telefono a", cioè un nuovo modello nella gamma distinta di flagship più economici, è stato un trionfo. Salvando nei posti giusti, offrendo comunque molti anni di aggiornamenti di piattaforma e sicurezza, una telecamera competente grazie al framework software di Google e una versione fluida e giocosa di Android, la "a" di ogni anno era sempre il miglior telefono Android economico sul mercato.

E fortunatamente, possiamo confermare che questo continua a essere così qui. Il Google Pixel 10a è arrivato e, nonostante piccoli cambiamenti esterni, riesce ancora una volta a catturare con una combinazione di destrezza semplice e caratteristiche potenti. E a un prezzo poco meno di £500... è molto meno rispetto al nuovissimo iPhone 17e.

Ma c'è un problema all'orizzonte...

Prima di arrivarci, ha gli stessi colori giocosi e la schiena completamente piatta di prima. C'è la certificazione IP68, il Corning Gorilla Glass 7i sul davanti, Dual SIM, altoparlanti stereo, una batteria da 5100mAh che può durare facilmente un giorno e mezzo, e carica cablata fino a 45W. E sì, c'è anche la ricarica wireless. Tuttavia, è una decisione davvero bizzarra omettere PixelSnap, il nuovo set di calamite simili a MagSafe di Google sul retro. Apple è stata criticata per aver omesso MagSafe sulla 16e, e quindi ora lo stesso vale per Google.

Annuncio pubblicitario:

Guardando le foto, probabilmente stai pensando che sembri... beh, se stessa. E questo perché in realtà ha esattamente la stessa forma di prima. Porte, pulsanti, batteria, è la stessa di prima. E questo continua con la mostra, che sembra essere sostanzialmente la stessa. Lo stesso schermo Actua da 160mm, la stessa risoluzione 1080x2424 tramite un pOLED con la stessa densità di prima, e lo stesso Smooth Display a 60 o 120Hz.

A proposito, ha anche la stessa fotocamera posteriore, che offre ancora due obiettivi, uno standard grande e uno ultra-grandangolare (ultra-grand) - il primo a 48 megapixel in f/1.7 e il secondo a 13 megapixel con f/2.2 e un campo visivo di 120 gradi. Non mi sto lamentando, perché le foto sono molto migliori di quanto dovrebbero essere, e comunque migliori di qualsiasi altro telefono in questa fascia di prezzo, ma con lo stesso "corpo", la stessa fotocamera, lo stesso display, l'interno deve essere diverso, giusto?

In realtà, è lo stesso SoC Tensor G4 del telefono dell'anno scorso, gli stessi 8GB di RAM e gli stessi 128GB di memoria (che possono essere aggiornati). Questo significa che, in generale, abbiamo a che fare con il telefono dell'anno scorso. Non è la prima volta che un produttore mantiene elementi chiave dell'esperienza tra generazioni, ma questo è comunque l'esempio più drastico che ricordi.

Ok, questo display può raggiungere un massimo di 3000 NITS, leggermente più forte di prima, e il già citato Corning Gorilla Glass 7i è nuovo, e la ricarica wireless è leggermente più veloce. C'è anche Satellite SOS, che ti permette di contattare i servizi di emergenza rilevanti al di fuori della copertura.

Annuncio pubblicitario:

Ma questo è anche... Esso. Significa che il Pixel 10a è un telefono difettoso? No, certamente no, e non è perché non ti stiano esattamente dando addosso un Pixel 9a in questo momento, che al momento della stesura non è particolarmente diffuso, e nei posti dove si può acquistare costa forse poco meno di £400.

Tuttavia, significa che Google ci sta offrendo una riedizione semplice con miglioramenti molto, molto minori, il che rende difficile distinguere tra le due cose. È una pratica un po' difficile da analizzare e da comprendere, ma direi che la serie Pixel A è tra i lanci annuali più entusiasmanti perché è sempre entusiasmante vedere come Google bilancia uso e prezzo. Questa volta, però, sembra quasi fuorviante chiamarla "10a". Questo non significa che il telefono sia scadente, anzi, e troverai un punteggio finale positivo sotto questa recensione. Ma significa che noi di Gamereactor sentiamo di poterci permettere di aspettarci di più, dato quanto slancio Google ha avuto ultimamente sul fronte hardware.