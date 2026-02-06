Google Pixel 10a aprirà presto per i preordini

HQ

Pur omettendo praticamente ogni singolo dettaglio, un recente video di Google ha rivelato che si può preordinare dal 18 febbraio 2026, un po' divertente perché, a seconda del paese, il Google Store ha ancora un'etichetta "nuovo" sui telefoni Google 10.

Il video, e il successivo post su X del famoso leaker @evleaks, ci hanno mostrato il nuovo telefono sotto forma di quelle che sembrano essere immagini pubblicitarie ufficiali, indicando una sostanziale impermeabilizzazione e l'uso di Google Gemini Live, che come il design, non sorprende chiunque abbia conoscenze di base del programma telefonico di Google.

Sebbene alcune fonti sostengano che funzioni con il processore Tensor G4, la maggior parte degli analisti lo ritiene improbabile, dato che la serie Google Pixel 10 utilizza il Tensor G5, quindi un telefono rilasciato più di sei mesi dopo dovrebbe almeno usare lo stesso processore nonostante sia un telefono di fascia inferiore.