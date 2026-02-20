Google rilascia Gemini 3.1 Pro

HQ

Una nuova versione molto pubblicizzata di Gemini, il 3.1 Pro, è già arrivata su alcuni dispositivi e piattaforme. Questa versione rappresenta un enorme miglioramento, almeno sulla carta, per quanto riguarda il ragionamento e la comprensione di codice, immagini, audio, video e testo. Questo include la realizzazione di visualizzazioni dei dati in tempo reale, capacità di simulazione avanzate.

Google afferma che questa versione "colmarà il divario tra complessità e un design facile da usare.

Gemini 3.1 Pro ottiene punteggi migliori di altri sistemi IA in numerosi test critici, incluso l'ARC-AGI-2, che molti considerano lo standard d'oro. Gemini 3.1 Pro è già disponibile per gli abbonati Pro e Ultra, alcuni solo in anteprima a seconda della piattaforma.