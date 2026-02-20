Google rilascia Gemini 3.1 Pro
Se si crede ai risultati dei benchmark, si tratta di un grande salto nelle prestazioni dell'IA.
Una nuova versione molto pubblicizzata di Gemini, il 3.1 Pro, è già arrivata su alcuni dispositivi e piattaforme. Questa versione rappresenta un enorme miglioramento, almeno sulla carta, per quanto riguarda il ragionamento e la comprensione di codice, immagini, audio, video e testo. Questo include la realizzazione di visualizzazioni dei dati in tempo reale, capacità di simulazione avanzate.
Google afferma che questa versione "colmarà il divario tra complessità e un design facile da usare.
Gemini 3.1 Pro ottiene punteggi migliori di altri sistemi IA in numerosi test critici, incluso l'ARC-AGI-2, che molti considerano lo standard d'oro. Gemini 3.1 Pro è già disponibile per gli abbonati Pro e Ultra, alcuni solo in anteprima a seconda della piattaforma.