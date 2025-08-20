Googles rivela la gamma di telefoni Pixel 10, il nuovo orologio e gli auricolari

HQ

La nuova gamma di telefoni di Google non sorprende che si chiami Pixel 10.

Anche se ci sarà un modello pieghevole rilasciato entro la fine dell'anno, al momento stiamo ricevendo solo tre modelli: il 10, il 10 Pro e il 10 XL.

Anche se all'esterno sembrano quasi identici, i diversi modelli hanno per lo più i processori in comune: il Google Tensor G5. Ci sono molte piccole differenze tra i modelli.

Il 10 ha un display OLED Actua da 6,3", con il 10 Pro che è stato aggiornato a Super Actua LTPO e il 10 XL che è una versione da 6,8". Mentre tutti e tre hanno il supporto a 24 bit e 120 Hz, i modelli Pro hanno una luminosità di picco leggermente più alta e PPI più elevati e ogni modello ha una risoluzione sempre più elevata: rispettivamente 1080 x 2424 pixel, 1280 x 2856 pixel e 1344 x 2992 pixel.

Tutti i modelli sono dotati di 30+ ore di durata della batteria, con Google che promette 100 ore con Extreme Battery Saver e supporta la ricarica Qi2 con PixelSnap, abilitando il pieno supporto MagSafe. Il Pro XL supporta anche Qi 2.2, offrendoti 25 watt di ricarica wireless.

Lo spazio di archiviazione e la memoria variano a seconda del modello, a partire da 12 GB di RAM / 128 GB di spazio di archiviazione, per finire con 16 GB di RAM / 1 TB di spazio di archiviazione.

Il modulo a tripla fotocamera sembra essere estremamente impressionante. Include un teleobiettivo ottico 5x (10,8 MP sul Pixel, 48 MP sui due modelli Pro). Mentre Wide, Ultra Wide e Telephoto sono coperti, le selfie cam sono aggiornate a 42 MP sui due modelli Pro, con il normale Pixel 10 che sfoggia un Dual PD da 10,5 MP con ultrawide: entrambi i modelli Pro hanno lo stesso effetto. Il modulo fotocamera ha un vasto numero di funzioni, tra cui uno zoom Super Res che arriva a 100x sui modelli Pro, modalità ritratto ad alta risoluzione e una funzione Unblur. La parte video supporta anche lo zoom digitale 20x e le registrazioni HDR a 10 bit.

I telefoni sono realizzati con Gorilla Glass anteriore e posteriore, cornici in alluminio, un'altissima percentuale di materiali riciclati in generale e imballaggi privi di plastica, e sono disponibili in quattro colori.

Tutti verranno lanciati con Android 16 e, mentre siamo ancora in attesa di un elenco completo delle funzionalità del software, aspettatevi una forte integrazione dell'intelligenza artificiale.

Al momento sappiamo molto poco del Fold e dei Buds, oltre al fatto che stiamo guardando a un lasso di tempo di circa un mese prima che vengano introdotti ufficialmente.

Orologio pixel 4

Il nuovo display a cupola offre molto più spazio sullo schermo e 3000 nit di luminosità. Google promette anche 40 ore di durata della batteria e una ricarica migliorata, insieme a tutte le consuete funzioni di fitness e all'accesso a Google Gemini AI. Il software e l'hardware possono misurare praticamente tutto ciò che è attualmente fisicamente possibile in uno smartwatch, insieme a misure di sicurezza come il rilevamento della perdita di impulsi e le funzioni di sicurezza.

Sono disponibili versioni da 41 mm e 45 mm, realizzate con maggiore attenzione alla riparazione piuttosto che alla sostituzione, mentre Google promette anche ulteriori aggiornamenti nel tempo.

È disponibile anche un servizio di comunicazione satellitare di emergenza, anche se al momento non è noto quali paesi siano supportati. Inoltre, la serie Watch 4 offre anche il controllo di sicurezza che può inviare la tua posizione a contatti predeterminati se il timer scade o non rispondi. In base alle specifiche, sono inclusi anche il rilevamento delle cadute e degli incidenti stradali, ampliando le funzionalità a quella che noi di Gamereactor riteniamo essere una funzionalità fondamentale di uno smartwatch.

Pixel 10 Pro Fold

La versione di Google di un telefono pieghevole ha un display OLED Actua esterno da 6,2 pollici, con quasi le stesse specifiche degli altri telefoni Pixel. Il display interno è un pannello Super Actua LTPO da 8", 2076x2152, 120Hz, capace di 1800 nits in HDR, con luminosità minima di 300 nits e con supporto completo a 24 bit come gli altri display. L'intera unità pesa 258 g e, una volta piegata, ha uno spessore di 10,8 mm.

La capacità della batteria è di circa 5000 mAh (ogni batteria può variare in capacità, ma con un minimo di 4910 mAh). Ciò conferisce al telefono una durata della batteria prevista di 30+ ore, con un massimo di 85 ore in modalità Extreme Battery Saver. Supporta anche Pixelsnap/Qi2 con ricarica wireless da 15 W.

Viene fornito con 16 GB di RAM e 256 GB/512 GB/1 TB di spazio di archiviazione. Il processore Google Tensor G5 è abbinato a Google VPN e al chip di sicurezza Titan M2.

Il modulo della fotocamera ha un grandangolo da 48 MP, un ultrawide da 10.5 MP con Macro e un teleobiettivo da 10.0 MP con zoom ottico 5x.

Il corpo è realizzato con una copertura in lega di acciaio e una in lega di alluminio. Moonstone e Jade sono attualmente gli unici due colori disponibili e, come gli altri telefoni, viene fornito con Android 16 e 7 anni di aggiornamenti.

Speriamo di poter condividere presto di più con voi.