Goosebumps eliminato dopo due stagioni

HQ

Questa è la fine del ritrovo. Dopo due stagioni di paure soprannaturali, la Disney sta mettendo l'ultimo chiodo nella bara per Goosebumps e cancellando la serie, nonostante il fatto che il numero di spettatori fosse in realtà in aumento. Il che è un vero peccato, dal momento che lo show è riuscito a onorare ed espandere l'eredità di R.L. Stine, offrendo parti uguali di oscurità e divertimento (relativamente) adatto alle famiglie, qualcosa con cui tutti noi siamo cresciuti con Are You Afraid of the Dark? probabilmente può relazionarsi a.

La prima stagione ci ha presentato un gruppo di studenti delle scuole superiori che indagano su una vecchia morte, mentre la seconda stagione ha seguito i gemelli Devin e Cece mentre trascorrevano l'estate a Gravesend con il padre, solo per trovarsi di fronte a una misteriosa minaccia. La Disney non ha commentato esattamente il motivo per cui Goosebumps sta finendo e, come accennato, i numeri erano solidi. Variety, ad esempio, riporta che la prima stagione è stata trasmessa in streaming per 118 milioni di ore in tutto il mondo.

Detto questo, c'è ancora la possibilità che una terza stagione possa accadere. La serie è stata prodotta da Sony, che ora ha intenzione di provare a venderla a un'altra rete o servizio di streaming. Quindi speriamo che abbiano successo, e nel frattempo, le prime due stagioni rimangono disponibili per tutti coloro che amano una dose di intrattenimento leggermente spettrale, cosparso di nostalgia degli anni '90.

Hai dato un'occhiata a Goosebumps e ti ricordi Are You Afraid of the Dark?