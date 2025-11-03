Gordon Bellamy parla di come Madden NFL ha ispirato FIFA/EA Sports FC

HQ

Oggi, EA Sports FC (precedentemente FIFA ) è una delle più grandi serie di videogiochi al mondo. Ogni anno possiamo aspettarci nuovi capitoli che vendono decine di milioni di copie, ma non è sempre stato il colosso globale di EA. Ai tempi in cui i giochi sportivi si stavano ancora sviluppando nel modo in cui li percepiamo oggi, una delle grandi innovazioniMadden NFL è arrivata per prima e ha visto come la serie ha introdotto l'azione a squadre completa, il che significa che invece di una partita su scala ridotta, è diventata un gameplay 11 contro 11.

Parlando di questo cambiamento e di come si è insinuato nel FIFA /EA Sports FC che conosciamo oggi, Gordon Bellamy, che è meglio conosciuto per il suo tempo di lavoro su EA Sports giochi, ha recentemente parlato con Gamereactor a San Diego Comic Con Malaga, dove ha spiegato quanto segue.

"Sì, beh, è divertente, come se avere Madden come licenza implicasse in qualche modo quella profondità. Quindi una delle cose più importanti con Madden originariamente era che [John Madden] richiedeva che il gioco fosse 11 contro 11. Quindi, prima di allora, la maggior parte delle partite di football non lo erano. Sembrava il football, ma in realtà era forse come un 5 contro 5 o 7 contro 7, ma lui era tipo, deve sembrare il football. E questo, come designer, in un certo senso pone la domanda, cambia un po' i tuoi valori riguardo a ciò che stai cercando di portare come divertente, giusto? Cos'è il divertimento? E c'è una differenza tra voglio godermi il calcio ora per un minuto o due contro... Ad esempio, se ami il calcio, scusa, il calcio, ecco, ami il calcio. Quindi la squadra gioca il sabato o forse gioca il sabato o il mercoledì. Ma se vuoi godertelo martedì, lunedì, giovedì, venerdì, in realtà vuoi un'esperienza molto ricca come il calcio, giusto? E quindi devi progettare un pezzo di intrattenimento, che è così, giusto? Che è diverso dal fatto che voglio solo un assaggio".

Bellamy ha poi continuato a discutere di come sia stato coinvolto nel grande cambiamento innovativo della serie FIFA e di come questo abbia gettato le basi per il gioco che conosciamo oggi.

"Ero un giocatore della squadra spagnola nel FIFA originale, perché all'epoca ero un tester di EA. Quindi ero lì quando ho iniziato la prima build di questo gioco, che avrebbe cambiato tutto. E cosa FIFA, intendo, come tutti sappiamo ora, o FC 25, questo era un periodo in cui le persone cercavano di conciliare l'azione arcade super divertente e veloce con la simulazione, ok? E la gente cercava di fare questa scelta. Saremo più realistici? Sarà più come appare in TV? O sarà un gioco divertente e veloce? E la FIFA ci è riuscita. Come se FIFA fosse un gioco in cui non dovevi scegliere. Era spettacolarmente come guardare il calcio, ma anche divertente in sala giochi".

