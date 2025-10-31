Gordon Bellamy sull'inclusività nei giochi: "Quando riesci a trovare te stesso... ha un grande significato"

HQ

Durante la nostra permanenza a San Diego Comic Con Malaga, abbiamo avuto il lusso di parlare con una delle figure più influenti dei videogiochi sportivi. Il nostro David Caballero ha avuto l'opportunità di ospitare un panel con Gordon Bellamy, forse meglio conosciuto per il suo tempo nella serie Madden NFL da EA Sports, in una lunga conversazione e intervista che potete vedere qui sotto con i sottotitoli localizzati.

In quella discussione, la conversazione si è spostata sull'inclusione nei videogiochi e su quanto sia importante offrire un'ampia diversità nei titoli, e su come anche piccole modifiche e aggiunte possano fare molto.

"Penso che oggi sia molto comune che tutti vogliano essere in grado di vedersi nei giochi", Bellamy cominciò. "Tutti vogliono essere un giocatore predefinito, giusto? E la maggior parte dei giochi ha la personalizzazione dei vestiti, dell'aspetto, di tutto, in modo che, che sia come te o come immagini di essere in questo universo, questo è un comportamento molto normale. E quindi penso di aver capito che allora più persone vogliono essere in grado di vedersi nel gioco".

Come punto di riferimento, Bellamy ha poi fornito un ottimo esempio di come semplici cambiamenti inclusivi possano andare molto lontano.

"Quindi una storia vera, come se allo stesso tempo fossi anche... Sono mancino, c'è qualcuno qui mancino? Sono solo io? Va bene, sei con me. Quindi inizia con le forbici se sei mancino, dove non ti dicono nemmeno che le forbici non sono mancine e ti siedi lì e dici: 'Non posso sforbiciare, wah', giusto? E così, una volta che hai un paio di forbici per mancini, è un momento magico, capisci, perché sei tipo, oh, forbici. Beh, è la stessa sensazione con i giochi, giusto? Quando sei in grado di trovare te stesso ed essere fin dall'inizio tutto ciò che sei, ha un grande significato.

"E così all'epoca non avevamo solo giocatori neri, ma avevamo anche la creazione di un giocatore. Quindi, in quel caso, abbiamo effettivamente cooptato un gioco chiamato Track and Field. L'abbiamo trasformato in creare un giocatore, in modo che tu stesso potessi essere nel gioco perché avevamo i giocatori, come se potessi essere un fuoriclasse della tua squadra preferita. Ma cosa succederebbe se volessi essere te stesso? E se volessi essere tuo fratello, tua sorella, tua madre, tuo padre, giusto? Che all'epoca era molto progressista perché la gente diceva: 'Cosa vuoi dire? È nel gioco. È nel gioco', giusto? Eravamo tipo, sì, e sarebbe fantastico se potessimo essere in partita anche noi".

