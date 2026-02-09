Gore Verbinski spiega come avrebbe gestito un adattamento cancellato e con hard R Bioshock

Sebbene oggi gli adattamenti per videogiochi possano essere oggetti molto richiesti, ai tempi del 2008 gli studi erano molto più timorosi nei loro confronti. Alcuni potevano guadagnare, ma certamente non tutti, e quasi tutti hanno ricevuto recensioni negative. Quindi, non fu davvero sorpresa per nessuno che il film Bioshock annunciato inizialmente nel 2008 sia stato cancellato.

In un recente AMA su Reddit per promuovere il suo prossimo film Good Luck, Have Fun, Don't Die, il regista di Pirati dei Caraibi Gore Verbinski è stato interrogato su cosa sia successo esattamente con il film Bioshock che avrebbe dovuto dirigere e a che punto sia arrivato avanti.

"Ho amato questo progetto quando stavamo per realizzarlo alla Universal," spiegò Verbinski. "Volevo approfondire l'aspetto edipico e mantenere sicuramente la R difficile con le Sorelle Minori e le "scelte" che fa il protagonista... e le conseguenze."

"Avevo trovato un modo con lo sceneggiatore John Logan per avere entrambi i finali e non vedevo l'ora di portare tutto questo sul grande schermo e davvero scombussolare la testa della gente," Continuò Verbinski. "Avevo dei grandi design per i Big Daddies e tutta l'estetica art déco subacquea e demente. Ogni anno sento qualcosa sul progetto, ma non sono sicuro che qualche studio sia davvero disposto ad andare dove stavo andando io."

Purtroppo, il film non è stato realizzato e fu ufficialmente abbandonato intorno al 2013. Ora, però, Netflix sta preparando un nuovo adattamento Bioshock, uno che potrebbe non avere Gore Verbinski coinvolto, ma che potrebbe avere maggiori possibilità di essere realizzato nell'era moderna degli adattamenti videolunici.