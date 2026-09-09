Gorr: Il Macellaio degli Dei sconfitta Thor e Loki prima della decima stagione di Marvel Rivals

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Marvel Rivals La decima stagione è quasi alle porte, e ruota attorno al villain di Thor Gorr: Il Macellaio degli Dei. È un po' diverso dalla sua apparizione live-action in Thor: Love and Thunder, ma non è meno letale. Nel trailer cinematografico qui sotto, sembra che distrugga Loki e Thor con i suoi poteri, e anche nell'arte chiave della stagione ha sconfitto molti degli Avengers.

Il gameplay e lo stile visivo di Gorr potrebbero farti capire che è l'ultimo Duellante a entrare nel roster, e nel secondo trailer qui sotto vedrai come si comporta in gioco. Gorr sembra essere il migliore per lanciarsi in combattimento, finendo i nemici più deboli e poi scappando prima che il fuoco nemico possa concentrarsi su di lui. Può però diventare piuttosto robusto, come nel trailer lo vediamo alzare la barra della salute fino a 500hp.

Marvel Rivals La Stagione 10 inizia l'11 settembre. Gorr diventa giocabile anche in quella data, e i giocatori vorranno sfruttarlo al massimo finché possono, dato che non arriverà un altro personaggio nella seconda metà della Stagione 10.

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