Gothic 1 Remake riemerge per mostrarci un trailer generale con un nuovo gameplay e la promessa di un'uscita all'inizio del 2026

THQ ha mostrato alcuni titoli promettenti e anche alcune sorprese al loro Showcase di oggi, e ora stanno finalmente rivelando notizie su uno dei loro progetti più ambiziosi degli ultimi anni, Gothic 1 Remake, di cui abbiamo avuto poche informazioni.

Dalla demo allo Steam Next Fest dello scorso febbraio, non abbiamo quasi più sentito parlare del titolo, che non aveva una finestra di rilascio prestabilita. Bene, ora almeno abbiamo un'idea migliore di quando lo giocheremo.

Sarà in inizio 2026, e Alkimia Interactive, lo studio che lo sviluppa, ha mostrato un nuovo trailer che rivede la storia di Gothic e ci mostra nuovi scenari, personaggi e mostri da affrontare.

Inoltre, THQ annuncia che la trilogia originale di Gothic arriverà anche su console Xbox e PlayStation il prossimo anno con tutti i suoi contenuti.