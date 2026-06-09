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Molti anni fa cercavo un gioco di ruolo nello stile di The Elder Scrolls IV: Oblivion, ma naturalmente allora non c'erano quasi mai tanti grandi RPG open-world tra cui scegliere come oggi. Attraverso varie riviste e l'internet allora un po' più primitivo, mi sono imbattuto in Gothic 3, che ho ordinato per posta. All'epoca non potevi semplicemente andare al negozio a prendere un gioco in un quarto d'ora, quindi ho dovuto aspettare diversi giorni che arrivasse, e quando finalmente il pacco è arrivato, ero naturalmente assolutamente euforico all'idea di vivere questa serie misteriosa di cui non avevo mai sentito parlare prima.

Ho inserito Gothic 3 nel mio lettore CD-ROM e sono stato introdotto a un mondo pieno di umani, orchi e una buona dose di euro-jank. Il sistema di combattimento era macchinoso, le animazioni rigide e l'intero gioco sembrava un gioco con molte buone idee che non erano sempre state realizzate in modo elegante. Sì, se non l'hai già capito, questa è una frecciatina, e non una sottile.

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Quando poi ho ricevuto Gothic Remake da recensire, ho pensato di riprovare la serie. Forse la grafica moderna, i controlli più accessibili e circa 25 anni di sviluppo tecnologico aggiuntivo erano esattamente ciò che serviva prima di poter finalmente entrare davvero nell'universo?

Il gioco inizia con il protagonista, giustamente noto semplicemente come 'l'eroe senza nome', condannato e gettato nella colonia mineraria sotto l'enorme barriera magica che isola chiunque sia all'interno dal resto del mondo. Gli è stato affidato il compito di consegnare una lettera a qualcuno della colonia, ma dopo un volo piuttosto lungo attraverso la barriera, viene quasi immediatamente attaccato e derubato di tutti i suoi averi. È un modo molto efficace per dire al giocatore qual è la sua posizione nella gerarchia. Non sei nulla, non possiedi nulla e puoi fare quasi nulla.

Fortunatamente, Diego arriva in soccorso e spiega rapidamente come funziona la vita all'interno della colonia. Ci sono tre campi diversi: il vecchio, il nuovo campo e la comunità un po' più religiosa nelle paludi, e se vuoi sopravvivere, è una buona idea capire con chi vuoi lavorare. Diego chiarisce anche che dovresti restare sui sentieri e evitare di sporgere troppo il naso in qualsiasi direzione, perché praticamente tutto ciò che è fuori dai campi può ucciderti. Non è solo un piccolo avvertimento drammatico che i giochi spesso danno, prima di abbattere trenta nemici cinque minuti dopo. Diego intende ogni singola parola.

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Raramente ho vissuto un gioco in cui dovresti ascoltare così attentamente la persona che incontri all'inizio. Lupi, ratti giganti e strani lucertole possono farti a pezzi con pochi attacchi, e alcuni nemici non hanno bisogno di lanciarti uno sguardo infastidito prima che tu sia morto a terra. Non hai un'arma adeguata, nessuna armatura e nemmeno una mappa della colonia. Quando sono arrivato al vecchio accampamento, ho scoperto che una mappa costava pepite di minerale, che è la valuta del gioco, ma a quel punto non potevo nemmeno permettermi qualcosa che somigliasse a un pezzo di pergamena piegato. A differenza della maggior parte dei giochi di ruolo moderni, non hai né una mappa gratuita, né una bussola magica né una piccola freccia GPS che ti guida per mano. Gothic Remake si aspetta che tu ti orienti usando strade, edifici e il paesaggio, o che paghi la tua via da fuori dal problema una volta che hai guadagnato le perpite necessarie.

Potrebbe sembrare una lamentela, e inizialmente è sicuramente così che l'ho vissuta, ma è anche una parte centrale della filosofia di Gothic Remake. Si parte dal basso e si deve salire nella gerarchia. Se vuoi entrare nel castello al centro del vecchio accampamento e consegnare la tua lettera ai maghi del fuoco, non puoi semplicemente avvicinarti alla guardia e spiegare che sei il protagonista. Devi prima dimostrare il tuo valore aiutando le persone nel campo, creando legami e facendo sì che le persone giuste parlino bene di te.

Suona bene, e lo è - a volte. Ma per le prime ore ho sentito di mancare un po' di autonomia, cioè una motivazione generale maggiore per affrontare tutti questi piccoli compiti. Sapevo benissimo che dovevo consegnare la lettera e, idealmente, trovare un modo per uscire dalla colonia, ma ci è voluto molto tempo prima che sentissi che il gioco mi offriva una vera narrazione a cui aggrapparmi a cui aggrapparmi. Avrebbe potuto usare un po' di spezia sopra la struttura delle missioni piuttosto standard, così che le tante piccole commissioni sembrassero collegate a qualcosa di più grande. La combinazione di una storia principale che rimane nascosta e di un mondo dove praticamente qualsiasi cosa può ucciderti ha reso l'inizio piuttosto limitato e, a volte, addirittura frustrante.

D'altra parte, vieni ricompensato se hai abbastanza pazienza da giocare 10 o 15 ore su Gothic 1 Remake. Una volta che hai una mappa, un equipaggiamento migliore e qualche abilità che ti permette di non morire ogni volta che un animale starnutisce nella tua direzione, il mondo inizia lentamente ad aprirsi. All'improvviso, osi allontanarti ancora di più dai campi, esplorare sentieri e grotte, e scoprire cosa sta realmente succedendo oltre la barriera. È stato qui che Gothic Remake ha iniziato a mostrarmi perché il gioco originale ha raggiunto lo status che ha raggiunto, perché il mondo è davvero emozionante da esplorare una volta che senti di avere anche solo una piccola possibilità di sopravvivenza.

La progressione non riguarda solo salire di livello e ottenere statistiche migliori sull'equipaggiamento. Devi cercare persone specifiche per imparare abilità e migliorare i tuoi attributi, e questo costa punti di apprendimento e spesso anche qualche perla di minerali. Se, per esempio, vuoi diventare un cacciatore, devi trovare qualcuno che possa insegnarti a scuoiare gli animali ed estrarre denti o altre parti preziose dagli animali che uccidi. Consiglierei vivamente di investirci fin dall'inizio, perché ti offre molti più oggetti da vendere e quindi un reddito più stabile. Il gioco ha cercato di dirmelo abbastanza presto, ma avevo ben piazzato i miei paraocchi da Skyrim e correvo in giro in giro a caso, ignorando i consigli che mi davano. Uno dei primi cacciatori mi ha spiegato molto chiaramente quanto fosse importante poter usare gli animali che si hanno uccisi, ma ovviamente pensavo di sapere meglio. Non l'ho fatto.

Una volta che tutti questi elementi si sono incastrati, il Gothic 1 Remake è sbocciato come un fiore in piena fioritura. Ho iniziato a correre in giro, esplorando vaste e incredibilmente belle aree, e mi sono davvero divertito molto. Come più grande bonus, anche la storia principale ha iniziato a prendere piede, e finalmente ho trovato la motivazione che mi mancava all'inizio. È stata un'esperienza davvero interessante, ma ho anche alcune preoccupazioni per i nuovi giocatori che fanno esattamente come me, semplicemente avventurarsi nel mondo senza rendersi conto di quanto sia importante ascoltare le persone che incontri.

Questo è, infatti, uno degli aspetti più interessanti di Gothic 1 Remake. Il gioco ha dei tutorial, ma sono nascosti nel mondo e nelle conversazioni con i suoi personaggi. Non ti capita semplicemente di vedere una grande scatola sullo schermo che ti dice di andare a cercare un cacciatore e imparare a scuoiare un lupo. Invece, incontri una persona che parla delle proprie esperienze e spiega che sei nuovo, debole e dovresti imparare a sfruttare gli animali che abbatti. Sembra più naturale e si adatta molto bene all'universo, ma richiede anche che tu ascolti davvero.

Serve come un elemento di world-building piuttosto elegante, perché il mondo sembra popolato senza rendere ogni singola persona un personaggio centrale nella tua storia. La maggior parte sono semplicemente persone che lavorano, dormono, mangiano e cercano di sopravvivere nella colonia. Non sono necessariamente in piedi ad aspettare che il protagonista arrivi per dargli quindici pepite di minerale per aver raccolto tre fiori. Gothic Remake cerca di creare un mondo che esista indipendentemente dal giocatore, e quando ci riesce, è uno degli aspetti più forti dell'esperienza. Il mondo artigianale e le distinte gerarchie sociali dei vari campi sono anche una parte centrale della fedele modernizzazione che Alkimia Interactive ha cercato di creare in Unreal Engine 5.

Il sistema di combattimento, il sistema magico e i vari elementi di sopravvivenza del gioco sono un po' misti. Il combattimento corpo a corpo non è necessariamente molto avanzato all'inizio. Brandisci la spada, colpisci qualcosa e speri che muoia, cosa che succede soprattutto più avanti nel gioco, una volta che hai equipaggiamento migliore e più abilità. Gradualmente puoi concatenare più attacchi e imparare nuove tecniche, ma i controlli risultano ancora un po' vagli, e il combattimento non è certo il motivo principale per cui consiglierei Gothic Remake. La magia funziona in modo molto simile. Acquisisci vari incantesimi, li lanci contro i nemici e tieni d'occhio il mana finché non esaurisce.

C'è un sistema di cucina sorprendentemente buono, e più avanti impari l'alchimia e accedi alle pozioni, che ovviamente curano molto più efficacemente, ma questo richiede anche investimento e gli insegnanti giusti. Mi piace molto il fatto che il cibo non sia solo un trucco che si prende e poi si dimentica, ma un sistema importante, soprattutto nelle fasi iniziali e brutali. Puoi anche scegliere di giocare con la morte permanente.

Come puoi immaginare, Gothic Remake non è un percorso facile, e ci saranno alcuni che lo amano e altri che lo odiano. Ma tutti possono concordare che glitch, bug, problemi tecnici e elementi che semplicemente non si incastrano sono distraenti. E questo ci porta al cosiddetto "jank europeo". La serie Gothic è uno dei giochi che praticamente ha coniato il termine. Gothic Remake è stato sviluppato da un altro studio, ma soffre ancora di alcuni degli stessi difetti, il che forse ha senso dato che cerca di restare molto fedele all'originale.

Se corri in una casa e ti avvicini troppo a un tavolo, il protagonista non si ferma sempre davanti a essa. Invece, poteva improvvisamente salire sul tavolo, come se i mobili fossero solo scale alternative. Ho anche incontrato nemici la cui intelligenza artificiale era chiaramente crollata, così sono rimasti lì a fissarmi senza espressione mentre li sparavo da lontano, e potevo quasi vedere la bava che scendeva dagli angoli della loro bocca. Altre volte mi bloccavo nelle texture o nella geometria e dovevo liberare il protagonista come un carrello della spesa con una ruota difettosa.

Quindi, vi consiglierei Gothic Remake, miei cari lettori? Sì, in realtà lo farei, ma con una precisazione molto importante. Gothic Remake è un gioco di ruolo davvero entusiasmante se riesci a decifrarne il codice, e spero che la mia recensione possa aiutarti un po'. Il mondo è bellissimo, i personaggi sono interessanti e, mentre scavi tra le tante piccole missioni e gerarchie sociali, troverai anche una storia principale davvero buona, di cui ho volutamente evitato di parlare, perché merita di essere vissuta senza spoiler.

Se hai la pazienza di ascoltare gli NPC, segui i consigli che ti vengono dati e accetti che il tuo personaggio inizia come la risposta della colonia a un sacchetto di carta bagnato, allora Gothic 1 Remake si apre lentamente offrendo un'esperienza di gioco di ruolo impegnativa ma soddisfacente. Se sei più impaziente e vuoi solo uscire e iniziare a uccidere dal primo livello, verrai punito severamente e il gioco probabilmente sembrerà che ti stia cercando attivamente di fermarti.

Personalmente, però, consiglierei Gothic 1 Remake. È molto fedele all'originale, nel bene e nel male, e la superficie è ancora ruvida, pungente e piena di meccanismo europeo. Ma se gratti sotto abbastanza a lungo, emerge una gemma piuttosto fine. Una gemma leggermente sporca e irregolare, certo, ma comunque una gemma.