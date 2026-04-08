Gothic Remake apre i preordini, dà accesso gratuito al gioco originale

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Che tu sia un principiante che vuole immergersi nel mondo di un nuovo RPG fantasy, o un veterano che vuole vedere come Alkimia Interactive abbia rinnovato l'esperienza originale di Gothic, Gothic Remake sembra destinato a essere una delle uscite più importanti di giugno. Ora che anche i preordini sono stati aperti, si ha la sensazione che vedremo sicuramente il gioco al suo lancio previsto.

Nel trailer qui sotto, puoi vedere il Gothic Remake, così come i bonus di pre-ordine che puoi ottenere se decidi di acquistare in anticipo. I giocatori console su Xbox Series X/S o PS5 possono scaricare il gioco per 59,99$ tramite pre-ordine, dove riceveranno anche una copia del gioco originale che potranno iniziare subito.

I giocatori PC possono preordinare il gioco al prezzo più basso di $49,99, ma invece di prendere il gioco originale, possono ascoltare la colonna sonora del gioco. Se non sei ancora del tutto al corrente di Gothic Remake, e l'idea di una nuova interpretazione di un classico RPG fantasy ti sembra proprio il tuo genere, dai un'occhiata alla nostra anteprima qui e fai un'intervista qui sotto:

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