Gothic Remake gli sviluppatori vogliono dare "la più grande varietà di opzioni ai giocatori"

HQ

Mentre ci avviciniamo al 2026, quando sembra che si apriranno le porte su tutta una serie di giochi molto attesi man mano che verranno rilasciati, molti fan dei giochi di ruolo hanno il Gothic Remake in cima alla loro lista dei desideri. Abbiamo incontrato gli sviluppatori di Alkimia Interactive al Barcelona Game Fest per parlare di come stanno aumentando le loro ambizioni con la scelta dei giocatori nel gioco.

"Per quanto riguarda il modo di giocare, vogliamo aggiungere e dare scelte al giocatore", ha dichiarato il lead game designer Javier Untoria. "Ad esempio, possono giocare come vogliono, quindi miglioriamo il combattimento, la magia e tutti i combattimenti a distanza. Quindi la nostra idea è, ok, questo è un gioco di ruolo d'azione in un mondo aperto, quindi il giocatore può andare ovunque, parlare quando vuole, tutte le decisioni contano nel gioco... Stiamo andando in quella direzione per dare la massima varietà di opzioni ai giocatori".

Entrando più nel dettaglio, Untoria ha aggiunto che le decisioni vanno oltre le azioni chiare e i giocatori possono decidere come saranno percepite anche dai dialoghi. "Ok, quando iniziamo con una decisione per il giocatore, quello che facciamo è pensare, ok, a quante opzioni vogliamo, a quanti modi per risolvere il problema abbiamo in mente, perché il giocatore ne troverà sempre di nuovi. Ma si può passare, per esempio, si può andare per la via del dialogo, o si può andare mentendo alla gente. Diamo al giocatore tutte le opzioni", ha detto.

In un momento in cui i fan dei giochi di ruolo vogliono più decisioni per aggiungere un altro livello di immersione alla loro esperienza, sembra che Alkimia stia andando nella giusta direzione. Dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto per maggiori dettagli e tieni d'occhio il lancio di Gothic Remake all'inizio del prossimo anno.