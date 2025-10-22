Gothic Remake non arriverà su Nintendo Switch 2

HQ

Il Gothic Remake ha grandi ambizioni e gli sviluppatori di Almkimia Interactive stanno mettendo a punto un'esperienza che si spera soddisfi i vecchi fan e introduca quelli nuovi a un gioco di ruolo open-world che definisce il genere. Tuttavia, non tutte le piattaforme avranno accesso a Gothic Remake al momento del lancio.

Nonostante un aumento di potenza in Nintendo Switch 2, il capo dello studio di Alkimia Interactive Reinhard Pollice ha dichiarato che non vedremo Gothic Remake sulla piattaforma. "Switch 2 è un'ottima console, ma penso che si debba avere un approccio di sviluppo diverso", ha detto. "Stiamo cercando di spingere i limiti per l'attuale generazione di console, e penso che Switch 2 non sia a quel livello, purtroppo".

Un no abbastanza definitivo, quindi, per chiunque speri di mettere le mani su Gothic Remake su una console Nintendo. Se non sei un purista di Nintendo Switch 2 e vuoi saperne di più su cosa puoi aspettarti quando Gothic Remake verrà lanciato su una piattaforma diversa, dai un'occhiata alla nostra intervista completa al Barecelona Game Fest qui sotto: