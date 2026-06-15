Gothic Remake vende 500.000 copie nella sua prima settimana

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25 anni dopo l'uscita del primo gioco, Gothic Remake ci riporta nella Valle delle Miniere, e sembra che centinaia di migliaia di persone non vedessero l'ora di tornare a vivere l'ora. O, forse, per la prima volta. In ogni caso, THQ Nordic e Alkimia Interactive hanno motivo di festeggiare, dato che il gioco ha venduto 500.000 copie nella sua prima settimana.

In un comunicato stampa, THQ Nordic evidenzia gli altri modi in cui Gothic Remake ha finora impressionato. Con un picco di 78.000 giocatori su Steam, oltre a una valutazione positiva dell'86% su Steam con 14.000 recensioni, il gioco ha lasciato una notevole impressione. Se vuoi scoprire qual è la nostra posizione, puoi consultare la nostra recensione qui.

Alkimia Interactive continuerà a supportare il gioco nei prossimi mesi. Sebbene l'accoglienza sia positiva, ci sono alcune critiche al gioco, soprattutto per quanto riguarda bug e prestazioni. Tuttavia, queste cose possono solo migliorare col tempo, quindi aspettatevi qualche miglioramento nei prossimi aggiornamenti.