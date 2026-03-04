Gotion High Tech sta ora testando batterie da 1000 chilometri su veicoli elettrici WV

HQ

La "batteria da 1000 chilometri", ottenuta principalmente attraverso la transizione verso l'architettura e la produzione a stato solido, è diventata una soglia quasi mitica che l'industria deve raggiungere, che presumibilmente spianerà la strada a un veicolo più pratico anche per i consumatori più critici.

E sembra che stiamo arrivando spaventosamente vicini a questo tipo di veicoli in saldo. Come riportano diverse fonti, tra cui Electrek, il partner Volkswagen-partner Gotion High Tech sta attualmente testando modelli EV standard del marchio con nuove batterie a stato solido interne capaci di oltre 1000 chilometri di autonomia standard.

Questa "Superbatteria Gemstone", che ha una densità energetica molto più alta rispetto ai pacchi batterie tradizionali, può anche funzionare senza una diminuzione dell'efficacia tra meno 40 gradi Celsius e più 80 gradi.

Attualmente non si sa quale sia la pipeline di test, ma si suggerisce che Gemstone sarà pronto per essere lanciato nei modelli retail, pronto per la vendita, molto presto.