GOTY 2025: Il Gioco dell'Anno di Gamereactor va a... Clair Obscur: Expedition 33

Nel corso degli anni, la corsa al titolo di Gioco dell'Anno è diventata una competizione, con due o più titoli che puntano al titolo e restano abbastanza vicini nel processo. Ci sono momenti in cui è molto meno competitivo e c'è un vincitore chiaro e eccezionale, e per il 2025 il team editoriale di Gamereactor ha chiaramente riconosciuto uno di questi progetti come vincitore assoluto. Sandfall Interactive Clair Obscur: Expedition 33 è stato in cima alla nostra lista, con l'intero team editoriale che ha riconosciuto il gioco di ruolo per la sua brillantezza.

Tra poco parleremo del perché è un titolo così fantastico e del perché è tra gli altri, con vari membri del team che condivideranno le proprie opinioni sul perché Clair Obscur: Expedition 33 meriti di essere riconosciuto per questo prestigioso titolo. E dopodiché, dato che il 2025 è stato pieno zeppo di videogiochi fantastici, evidenzieremo anche una manciata di menzioni d'onore, titoli che si sono distinti per la squadra come memorabili e brillanti a modo loro.

Perché Clair Obscur: Expedition 33 è il Gioco dell'Anno agli occhi di Ben:

In realtà non sono un grande fan degli RPG a turni. Non è così grave da evitarli a tutti i costi, ma come negli sparatutto estrattivi, di solito preferisco giocare a un tipo o uno stile di gioco diverso nel genere più ampio. È per questo che quando Clair Obscur: Expedition 33 è stato lanciato all'inizio di quest'anno, ho apprezzato il progetto, ma non mi ha colpito e si è distinto come un gioco unico e al di là di qualsiasi altra cosa che il già fantastico 2025 avesse prodotto. In realtà, ero ancora abbastanza certo che Split Fiction fosse il candidato più forte per il GOTY, ma con il passare dei mesi, passando l'estate, l'autunno e l'inverno, solo una partita continua a tornarmi in mente e a lasciare un'impressione duratura. E quel gioco è Clair Obscur: Expedition 33.

Credo che dal punto di vista del gameplay, Clair Obscur: Expedition 33 sia un'esperienza valida ma non si regge davvero rispetto ad altri titoli che abbiamo visto nel 2025. È tutto e ogni altra parte di questo gioco che continua a stupirmi e impressionarmi. È un capolavoro creativo sotto tanti aspetti e modi diversi, un arazzo splendidamente tessuto che nulla altro è riuscito a eguagliare quest'anno. La storia e la narrazione sono strazianti, emotive, memorabili e uniche in un modo che pochissimi altri possono eguagliare. I personaggi e il loro sviluppo, e le interpretazioni delle star dietro di loro, sono tutti di altissimo livello. Poi affronti tutto questo con scelte artistiche eccellenti e sorprendenti, un'odissea di gioco vasta e complessa che ti fa tornare ancora, una colonna sonora deliziosamente composta che trascende il suo mezzo, e il risultato finale è un gioco al di là di qualsiasi altra cosa.

Si potrebbe sostenere che Split Fiction di Hazelight sia un'esperienza di gioco migliore per quanto divertimento e gioia suscita, che Kojima Productions ' Death Stranding 2: On the Beach vada oltre per la sua eccellenza narrativa e il gameplay innovativo, oppure che Dispatch di AdHoc Studio si aggiudica il titolo al traguardo per aver offerto una storia di supereroi meravigliosa e memorabile. Ma tutti questi giochi eccelleno davvero su Clair Obscur: Expedition 33 solo in uno dei due modi, cioè nel complesso generale, guardando ciò che questo capolavoro creativo ha offerto, è uno di uno.

Clair Obscur: Expedition 33, ancor di più considerando che è stato costruito da uno studio relativamente piccolo e nuovo, non è solo uno dei migliori giochi del 2025, ma anche uno dei migliori giochi della memoria recente. Un vero e degno vincitore di Game of the Year.

Perché Clair Obscur: Expedition 33 è il Gioco dell'Anno agli occhi di Alex:

Ne parlo spesso nel podcast con Ben, ma per me il Gioco dell'Anno dovrebbe andare oltre il semplice essere il gioco preferito che hai giocato quest'anno. Guardando all'industria dalle nostre posizioni privilegiate, dovremmo anche considerare quale gioco abbia davvero definito il gaming nell'anno 2025. Per me, quel gioco è senza dubbio Clair Obscur: Expedition 33. Ci sono molti potenziali contendenti per il GOTY, come ha detto Ben, ma solo uno sembra incarnare il gaming quest'anno e ci abbia dato i messaggi da portare avanti mentre cerchiamo di stabilizzare questo settore così caotico.

Clair Obscur: Expedition 33 ha dimostrato che se i creatori si impegnano in una visione che amano, saranno ricompensati per questo. Aiuta avere una grafica ottima, un gameplay e Andy Serkis nel cast vocale? Certo che sì. Aiuta il fatto che Clair Obscur: Expedition 33 sia un'idea così fenomenale da attirare milioni di persone al gioco? Di nuovo, sì. Tuttavia, Clair Obscur: Expedition 33 è un tale risultato che potresti togliere qualsiasi di questi fattori e penso comunque che sarebbe un gioco di cui parleremmo come generazionale. Questo ha reso Sandfall Interactive lo studio da tenere d'occhio oggi, e ci ha ricordato che dovremmo davvero eliminare le etichette AAA e AA, perché in realtà i giochi sono solo giochi ormai, alcuni migliori di altri e pochi rari che sono davvero speciali.

Menzioni d'onore

Con Clair Obscur: Expedition 33 chiariti, facciamo una breve deviazione per completare la copertura del Game of the Year di quest'anno e discutere alcune delle menzioni d'onore più importanti, condivise dai membri del team editoriale.

Menzione d'onore di Ben: Death Stranding 2: Sulla spiaggia

Come ho probabilmente chiarito nel mio lode a Clair Obscur: Expedition 33 sopra, questa menzione d'onore era quasi dedicata a Split Fiction. Ho adorato così tanto il gioco d'azione-avventura di Hazelight che credo sia uno dei candidati a Gioco dell'Anno. Detto questo, Kojima Productions ' Death Stranding 2: On the Beach mi ha attirato e ipnotizzato durante l'estate, e per questo mi sta meritando una menzione d'onore.

Vale anche la pena dire che per anni non ho mai capito davvero il fascino di Death Stranding. Avevo provato e provato il gioco originale senza ottenere nulla, finché non ho capito e me ne sono innamorato. Le consegne infinite e il tranquillo viaggio da e verso le location mi hanno stretto come una morsa, ma quel gioco originale mi ha lasciato con la voglia di di migliorare in punti dove sembrava che si trascinasse troppo. Death Stranding 2: On the Beach era il sequel perfetto sotto molti aspetti, perché non perdeva tempo a insegnarti sistemi e meccaniche che già conoscevi, non cercava costantemente di insegnarti le basi o di portarti in posti in cui eri già stato. Offriva nuove aree, tantissime nuove meccaniche e strumenti, e accelerava notevolmente la progressione e lo sviluppo del mondo, dandoti più infrastrutture da costruire e veicoli da usare. Tutto ciò che DS1 mancava, DS2 ha dato segna e alla fine ha portato a un videogioco che si distingue come uno dei migliori dell'anno.

Forse non è per tutti, ma come ho spiegato al nostro Alberto, resisti, dai al gioco circa cinque ore del tuo tempo, e se ancora non hai capito, rimarrò piuttosto scioccato. Hideo Kojima fa cose strane con i suoi giochi, audace in un modo che pochi altri si sentono incoraggiati a far, e il prodotto finale è qualcosa di favoloso, memorabile, premium e speciale come Death Stranding 2: On the Beach. Forse non è il nostro Gioco dell'Anno, ma è comunque un gioco imperdibile del 2025.

Menzione d'onore di Alex: Hades II

Nel mio riferimento a Clair Obscur: Expedition 33 ho detto che per me un GOTY non significa sempre il gioco che ho più apprezzato. Se avessi scelto quel gioco, avrei scelto Hades II. Il sequel di Supergiant mi ha incantato fin dall'Early Access, e l'uscita della versione 1.0 è sembrata che lo studio avesse compiuto l'impossibile superando quello che molti definirebbero il miglior roguelike di tutti i tempi. Hades II offre un sacco di contenuti più rispetto al suo predecessore e, anche se amo ancora l'originale, il gameplay serrato e intricato offerto nel sequel è stato molto più gratificante. Non stavi rischiando per ottenere doni troppo potenti, ma invece sentivo che in Hades II valesse la pena fare una build mentre facevo una partita.

Come previsto, i personaggi, l'arte, il doppiaggio e la colonna sonora sono tutti realizzati in modo splendido, e anche se devo ammettere che la prima bozza del finale era un po' pessima, Supergiant ha subito deciso di renderlo più digeribile. Forse dovrebbero però evitare di fare giochi basati su guerre apocalittiche degli dèi in futuro, dato che sembra che preferiscano concludere quelle storie con un piccolo cambiamento di tono. Altrove, però, Hades II rimane un capolavoro di roguelike, dimostrando perché Supergiant è ancora uno dei migliori nel genere e superando quasi tutti i concorrenti di netto. Il gioco è riuscito persino a riuscire nel periodo di lancio di Hollow Knight: Silksong, qualcosa che pensavo lo avrebbe condannato a nessuna nomination. Eppure ecco qui Ade II. Il gioco con le recensioni più recensite di quest'anno e la mia menzione d'onore per un titolo in cui puoi facilmente perderti. Morte a Crono.