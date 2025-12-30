GOTY 2025: Il miglior adattamento di videogiochi di Gamereactor

HQ

Siamo nell'ultimo giorno del nostro processo di selezione dei vari vincitori del premio Game of the Year nei diversi generi di videogiochi, e naturalmente questo significa che siamo anche al punto in cui possiamo concentrarci su adattamenti e versioni cinematografiche e TV di alcuni dei nostri titoli preferiti. Ammetto che il 2025 è stato un anno più stabile di altri negli ultimi tempi, ma ci sono alcune trasposizioni degne di celebrazione, e le mettiamo in evidenza qui sotto.

Come sempre, abbiamo selezionato solo adattamenti che sono usciti in anteprima dal 1° gennaio 2025, quindi non aspettatevi che qui esca nulla dalla fine del 2024.

5. Splinter Cell: Deathwatch

Ubisoft è diventata una delle aziende di videogiochi più aggressive e di successo nell'adattare la propria proprietà intellettuale in film e TV, e il Splinter Cell: Deathwatch di quest'anno è stato solo l'ultimo esempio di questo tipo. Raccontando una nuova storia nel mondo dello spionaggio e ruotando attorno a un Sam Fisher anziano, questa serie era elegante, avvincente e ricca d'azione. Essendo arrivato in un momento in cui i nuovi progetti Splinter Cell sono rari e molto rari, questo anime è sembrato una ventata d'aria fresca e una visione imperdibile per videogiocatori, fan di anime e iscritti Netflix.

4. Il Grido del Diavolo

Restando su Netflix, il prossimo è l'ultimo progetto dell'uomo che ha adattato Castlevania. Adi Shankar è tornato e ha realizzato un progetto di passione che era tutto ciò che i fan dell'IP su cui si basa potevano sperare. Devil May Cry voleva raccontare la storia della famosa serie action-RPG di Capcom e lo faceva con eccellenza e abilità, offrendo una storia avvincente e violenta, piena di personaggi sopra le righe, e il tutto su una colonna sonora forte e martellante. Questo era Devil May Cry come lo conosci e lo ami.

3. The Last of Us: Stagione 2

Nessuno dirà che The Last of Us di HBO Max sia una serie mal fatta, ma questo secondo giro di episodi ha fatto alcune scelte creative che non rispecchiavano del tutto gli standard della prima stagione. È per questo motivo che The Last of Us scende al terzo posto, perché la serie di ritorno in seconda posizione ha superato l'adattamento di Naughty Dog, e come nostro vincitore è un adattamento originale che, pur essendo polarizzante, è diventato un enorme successo in un periodo in cui il successo cinematografico è ancora più impegnativo.

2. Fallout: Stagione 2

L'ultimo adattamento dell'anno, il motivo principale per cui abbassiamo Fallout al secondo posto è il fatto che si tratta di un round aggiuntivo di episodi per una serie già amata. Bethesda e la gente di Prime Video hanno davvero centrato nel segno con il loro tema e l'idea per questo adattamento, poiché era indiscutibilmente e autenticamente Fallout, con personaggi adorabili e memorabili, azione emozionante, scene e ambientazioni mozzafiato e desolate, e una storia complessa al centro. Questo show è un successo e si spera che continui per molti anni a venire.

1. Un film di Minecraft

Che lo ami o lo odi, A Minecraft Movie è il più grande adattamento del 2025 e anche uno dei film più importanti dell'anno. È molto raro che gli adattamenti videoludici superino la soglia del miliardo di dollari al botteghino, ma questo film ci è andato incredibilmente vicino, entrando tra i successi cinematografici più alti e creando un nuovo fenomeno lungo il percorso. Per un gioco senza una vera narrazione su cui costruire, questo progetto è riuscito ad avere successo in un modo che pochissimi altri potrebbero eguagliare, tanto che un sequel è in arrivo e probabilmente riunirà anche gran parte del cast. Ancora una volta, non è il miglior adattamento videoludico di sempre, ma è stato un enorme successo e anche un film memorabile, rendendolo il nostro miglior adattamento del 2025