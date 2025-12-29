GOTY 2025: Il miglior gioco cooperativo di Gamereactor

HQ

Avrete notato quest'anno che abbiamo diviso le nostre categorie multiplayer in due. Uno si concentra più sul lato competitivo, mentre qui parliamo di giochi co-op. Giochi in cui puoi comunque voler combattere con il tuo amico, ma è più per la sua incompetenza che per lo scopo del gioco. Mentre i giochi friendslop continuano a dominare lo store Steam e le tendenze di TikTok, sembra che siamo in una nuova era del gioco cooperativo. Ma, quali giochi meritano davvero il loro posto tra i migliori dell'anno? Scopriamolo.

5. Camper già arrivato?

Alcuni giochi progettati per attirare rapidamente un pubblico tramite TikTok e Instagram mi fanno già pensare che gli sviluppatori stiano cadendo un po' troppo sul lato slop di friendslop. Tuttavia, anche se tra sei mesi non mi interessa più il termine, RV There Yet? Almeno lasciaci andare col botto. Tu e qualche amico dovete prendere un camper attraverso una pericolosa pista fuoristrada per rimetterlo in autostrada. Sigarette, birre e cappelli stravaganti si trovano ovunque in questo gioco di ruolo da papà panciotto. Forse non è l'emblema di friendslop, e potrebbe non offrire troppo contenuto, ma si distingue come una grande risata da condividere con gli amici.

4. Messo a terra 2

Potrebbe essere ancora nella fase di accesso anticipato, ma il sequel di sopravvivenza di Obsidian si sta già dimostrando un grande (o piccolo) passo avanti. Grounded è stata una formula vincente per la cooperativa, e questo continua anche nel sequel. Anche se puoi giocare da solo in Grounded 2, non mi sorprenderesti a vagare da solo per i vasti boschi dove ti aspettano ragni giganti.

3. Elden Ring: Nightreign

È ancora un po' incredibile avere un gioco FromSoftware, con Elden Ring nel titolo per di più, che si colloca tra i migliori giochi co-op del 2025. Chi l'avrebbe mai detto, eh? Avremmo dovuto aspettarci questo, considerando il curriculum di FromSoftware, ma la formula di Elden Ring: Nightreign è stata ancora migliore di quanto ci aspettassimo. Affrontare la versione distorta delle Terre di Mezzo con gli amici è infinitamente divertente. Ci sono poche cose migliori che abbattere un boss che ti ha causato ore di fastidio, ma una di queste sensazioni è farlo con gli amici al tuo fianco. Succhiatelo, Cavaliere Darkdrift.

2. Picco

Non si può avere una lista co-op senza parlare del re degli amici e dell'amici. È un torto associare Peak alla parola "slop" in qualche modo, perché anche se il gioco è un po' buggato qua e là, l'arrampicatore collaborativo di Aggro Crab Games e Landfall Games è un vero piacere da giocare. Arrampicarsi su una montagna con gli amici può essere tanto esilarante quanto gratificante, e l'inclusione dei distintivi come obiettivi, sbloccando pezzi di equipaggiamento per i tuoi scout, fa sì che ogni sfida valga la pena affrontarla. La maggior parte dei suoi giochi ti dà circa qualche ora di divertimento, ma Peak può durare decine d'ore senza risultare stantio. È un'esperienza cooperativa che sembra sempre esistente e dovrebbe sempre esserci accanto a noi. Una prova delle amicizie tanto quanto un modo per rafforzarle.

1. Narrativa Divisa

Anche se Peak è un'esperienza cooperativa fenomenale, non può eguagliare ciò che Hazelight è riuscito a realizzare con Split Fiction. Ancora una volta, il team con sede a Stoccolma, in Svezia, ha riflettuto su come far brillare un'esperienza puramente cooperativa e ha fatto proprio questo. Split Fiction forse non tocca le corde del cuore quanto It Takes Two, ma la creatività offerta nelle sue meccaniche di gioco è davvero una meraviglia. Hazelight ha continuato a stupirci con scene dopo scene e, anche se in Split Fiction siete limitati a due giocatori, voi e un amico, partner, familiare o chiunque altro vi divertirete un sacco.