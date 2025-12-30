GOTY 2025: Il miglior gioco da festa di Gamereactor

HQ

C'è un'arte in un gioco da festa. Davvero, c'è. Potrebbe sembrare semplice come dare controller a quattro giocatori e lasciarli liberi per creare la loro carneficina, ma è molto più complesso di così. I party game richiedono un mix di un tocco casual e competitivo, una rigiocabilità che ti fa riprendere in mano più e più volte, e la capacità di superare i divari generazionali essendo giocabili a tutte le età. Può essere complicato, ma se cerchi i migliori giochi da condividere con famiglia e amici di quest'anno, ecco i nostri 5 giochi di festa preferiti del 2025.

5. Corse Soniche: Mondi Crossworlds

Quanto avrei voluto mettere Garfield Kart qui. Consideralo una sesta iscrizione onoraria nella lista, se esiste una cosa del genere. Sonic Racing: Crossworlds però ha la meglio di me. Un vero gioco di kart intuitivo che fa filo da torcere al nome più grande del genere da un punto di vista puramente di gara. Come esperienza da festa, è anche divertente e dovrebbe sicuramente essere nella tua lista se ti stai stancando di un certo idraulico.

4. Just Dance Edizione 2026

Just Dance a volte sembra che la sua qualità dipenda dall'anno di musica pop che abbiamo avuto. A quanto pare, il 2025 è stato un grande successo per il pop, come lo è stato il 2024 prima di lui, quindi sembra proprio giusto mettersi in ballo e fare un boogie ogni volta che esce un nuovo Just Dance. La cosa migliore di Just Dance è quanto sia accessibile. Alzati con un controller in mano se serve e segui la coreografia sullo schermo. Quasi chiunque può partecipare e, come chiunque abbia già giocato saprà di sé che ballare è anche un ottimo allenamento.

3. Jackbox Party Pack 11

Come Just Dance, Jackbox è un'altra serie che appare di tanto in tanto. Tuttavia, Jackbox Games ora rilascia una volta ogni due anni, e la qualità dei Party Pack recenti si vede davvero. Suspectives è un ottimo gioco deduttivo, Hear Say ha un grande espediente che sembra sfruttato al massimo, e Doominate è un gioco davvero divertente in stile Quiplash che ti permette di essere creativo quanto vuoi. È impressionante che 11 Party Packs in Jackbox stiano ancora facendo eccezione, e questi giochi restano i re delle esperienze di festa su mobile.

2. Mondo di Mario Kart

Non è davvero una festa in casa senza Mario Kart, vero? Per anni ci siamo affidati al classico istantaneo Mario Kart 8 per andare avanti, ma quest'anno abbiamo finalmente ottenuto il prossimo capitolo della amata serie Kart Racing, e anche se Garfield Kart e Sonic Racing hanno fatto del loro meglio per sconfiggerlo, Mario Kart sembra ancora l'esperienza suprema, soprattutto quando si tratta di una festa. Tutti conoscono Mario, quindi tutti sono disposti a provare il gioco. Aggiungi nuovi stili di corsa e un mondo aperto, e ti assicurerai che la gente si radunasse intorno ai divani, piangendo per i gusci blu per anni.

1. Festa Lego

Anche se Mario Kart World è un gioco di festa brillante, non ha la parola party nel titolo quindi non può vincere. Scherzi a parte, Lego Party prende il primo posto qui perché spara al re e non manca. Lego Party offre un gran numero di minigiochi coinvolgenti, un gameplay intuitivo e si rivela estremamente divertente. C'è anche un certo livello di abilità aggiunto a Lego Party, il che significa che non stai solo pregando che la fortuna ti soffra come succede in Mario Party. Nonostante ciò, Lego Party può ancora includere momenti di assoluta esilarità e caos, che ti fanno tornare più e più volte. Speriamo di vedere altri giochi Lego Party in futuro, costruendo su questa eccellente base.