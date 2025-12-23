GOTY 2025: Il miglior gioco d'avventura di Gamereactor

HQ

Tecnicamente, tutti i giochi sono avventure, perché ti portano in un'avventura in un altro mondo creato dagli sviluppatori che l'hanno creato. Alcuni, però, incarnano lo spirito dell'avventura più di altri. Ti prendono per mano (o no, nel caso di una voce di questa lista) e ti conducono lungo un sentiero meno battuto, in un luogo che non pensavi possibile. Che sia attraverso la narrazione o per farti sentire davvero un esploratore in una regione sconosciuta, questi giochi ti fanno sentire come se fossi in un'avventura.

5. Storia dello skate

Kickflipping dalla nostra lista è un gioco uscito molto di recente. Skate Story è in sviluppo da anni, e ora finalmente è nelle nostre mani e non delude nel portarti in un luogo incredibilmente selvaggio. A volte può essere un po' troppo concettuale per il suo stesso bene, ma Skate Story riesce a coinvolgerti in un'avventura mozzafiato grazie alla sua grafica, al gameplay semplice ma efficace e alla storia intrigante.

4. Caduta di atomi

Rebellion, lo studio che la maggior parte di noi conosce per i suoi giochi Sniper Elite, ha rischiato sviluppando Atomfall. La maggior parte di noi lo chiamava British Fallout. La maggior parte di noi non ha notato che il gioco era più ispirato alle storie di avventura fantascientifica del XX secolo. Dandoti molta libertà nel modo in cui affrontavi la trama del gioco, Atomfall ti faceva sentire come se stessi cercando di capire la storia del tuo romanzo. Il fascino era alto, l'ambientazione era impeccabilmente realizzata e, anche se il gioco non ha sempre raggiunto il suo potenziale, ho ancora molta simpatia per Atomfall. Speriamo che in futuro vedremo altre partite simili, dove una mazza da cricket sarà il tuo miglior strumento offensivo.

Spedizione

Spedizione? Numero 3? Ho perso la testa? Probabilmente sì. Dispatch è un gioco fenomenale (hai capito cosa ho fatto?) ma elimina molte delle cose che rendevano i giochi in stile Telltale un'avventura. È semplicemente così dannatamente buono che deve entrare in questa lista come un vero punto di riferimento per il genere di avventura che scegli la tua vita. Le decisioni importanti sembrano contare, anche se non sempre cambiano la direzione della storia principale complessiva, e il lavoro sui personaggi è davvero coinvolgente per tutta la durata. Il gameplay di eliminazione può essere altalenante per alcuni, ma io l'ho trovato incredibilmente coinvolgente nel suo stile pseudo-gioco d'azzardo, che mi dava false speranze che i miei eroi potessero davvero avere successo con una probabilità del 9%.

L'inferno è noi

Quando abbiamo provato per la prima volta Hell is Us, il team di Rogue Factor ci ha detto che avevano intenzione di tornare ai giochi d'avventura di un tempo con Hell is Us. Dovevi capire quasi tutto da solo, ricordando suggerimenti e suggerimenti dati dagli NPC, tenendo traccia di tutti gli oggetti raccolti durante l'avventura e pensando a quando potrebbero essere utili. È un po' come un allenamento mentale, ma Hell is Us non ha mai fatto sembrare il gameplay una fatica. Invece, potevi esplorare al tuo ritmo, ridurre il combattimento se volevi solo la storia, e affrontare il ritmo passo dopo passo. Un'avventura vecchia scuola che non ci ha solo riportato ai tempi del point and click. Peccato che sia stato lanciato lo stesso giorno di Silksong.

Il Vagabondo

A proposito di puntare e cliccare, non potremmo chiudere questa lista senza parlare di uno dei nostri giochi preferiti dell'anno. The Drifter ha ottenuto un 10 nella nostra recensione della rete, e ha davvero impressionato i giocatori fin dal suo lancio a luglio. Questo thriller dal ritmo frenetico ti catapulta al centro di una cospirazione mentre ti risvegli pochi secondi prima di essere ucciso. Con una storia avvincente, pixel art vivace e una colonna sonora semplicemente miele all'orecchio, The Drifter riesce a raggiungere il nostro primo posto in una categoria molto competitiva quest'anno.