GOTY 2025: Il miglior gioco d'azione di Gamereactor

È quel periodo dell'anno in cui possiamo mettere in luce i videogiochi che ci hanno colpito di più durante l'anno solare. Alcune organizzazioni e enti di premiazione hanno già ospitato i propri show ufficiali, e ora è il momento di condividere le nostre scelte principali per il 2025. E stiamo iniziando con i giochi d'azione.

Sì, stiamo facendo il conto alla rovescia dei nostri cinque giochi d'azione preferiti del 2025, con questi titoli che si inseriscono meglio nel genere e nella categoria specifica, e che sono stati lanciati anche dal 1° gennaio 2025.

5. Luce morente: La Bestia

C'era un pareggio per questo posto dato che avevamo intenzione di includere Monster Hunter Wilds, ma considerando l'enorme caduta in disgrazia che il gioco ha subito dal suo sorprendente lancio, abbiamo deciso che c'è un'alternativa migliore. La serie Dying Light di Techland potrebbe non distinguersi mai come la migliore delle migliori in ciò che fanno, ma quasi sempre non sono mai scarse. Questa serie è coerente all'ordine più alto e l'ultimo capitolo, Dying Light: The Beast, semplicemente estende quell'impressione. Questo gioco è divertente senza sforzo, ben realizzato, ha una trama interessante e tutto a un prezzo ragionevole, rendendolo senza dubbio una delle migliori offerte d'azione del 2025.

4. Terre di confine 4

Guarda, tecnicamente parlando, Borderlands 4 ha deluso molti di noi, ma oltre alle scarse prestazioni e ottimizzazione c'è un gioco che si distingue davvero e impressiona per molteplici motivi. Dopo alcune offerte più costanti da Gearbox, inclusi i piuttosto mediocre Borderlands 3, Borderlands 4 è arrivato e ha offerto un'esperienza d'azione vasta e complessa, zeppa zeppa di ogni sorta di gioia da looter-shooter. Con molteplici e promettenti archetipi di personaggi da padroneggiare, umorismo grande e più raffinato, tantissime opzioni di costruzione e tutto in un mondo aperto divertente, Gearbox ha fatto abbastanza bene per impressionare Borderlands 4.

3. Doom: Il Medioevo

Doom: The Dark Ages non ha raggiunto le stesse vette astronomiche di Doom e Doom Eternal, ma resta comunque un gioco Doom e questo significa che è meglio di molte di altre che sono state pubblicate nel 2025. Fungendo da prequel ma con innumerevoli miglioramenti e strumenti aggiuntivi che lo facevano sembrare il prossimo capitolo della storia, The Dark Ages ci ha portato in un'ambientazione più medievale per un'azione emozionante che non ha mai frenato. Gameplay fulminante abbinato a una colonna sonora heavy metal e scene sorprendenti fanno sì che Doom: The Dark Ages sia una delle migliori esperienze d'azione pura che tu possa provare quest'anno.

2. Ade II

Considerando lo stato in cui Hades II si trovava quando è stato lanciato in Early Access nel 2024, non c'è mai stato davvero dubbio che il titolo molto acclamato non sarebbe entrato nelle varie liste dei premi al suo debutto completo. Saltando alla fine del 2025, il sequel d'azione di Supergiant si distingue ancora una volta tra i migliori, e francamente l'unico motivo per cui lo abbiamo al secondo posto in questa categoria è perché il vincitore è arrivato dal nulla e ci ha assolutamente lasciati senza parole. Hades II è un seguito meraviglioso e un gioco imperdibile, un vero candidato a Gioco dell'Anno e di gran lunga uno dei titoli d'azione più prestigiosi del 2025.

1. Shinobi: Arte della vendetta

Il 2025, che è l'Anno dei Ninja, non è stato solo fantastico per i fan di Ninja Gaiden, dato che Sega ha anche sfruttato il periodo per deliziare innumerevoli persone con Shinobi: Art of Vengeance, un nuovo capitolo tanto atteso nella famosa serie. Mentre alcuni di questi classici di ritorno ricevono un'accoglienza mediocre, il progetto di Lizardcube è stato tutt'altro che mediocre, offrendo invece quello che il nostro appassionato di ninja residente Jonas definisce uno dei migliori giochi ninja di tutti i tempi. Questa gioia retro-fusa ha catturato la magia di Shinobi e l'ha riportata in vita con una mano di vernice lucida e fresca, dimostrando ancora una volta che questi successi iconici di un tempo hanno ancora un posto nel gaming moderno quando ricevono la giusta cura e attenzione. Se ti piacciono l'azione e anche i platform duri, Shinobi: Art of Vengeance è un must per il 2025.