GOTY 2025: Il miglior gioco di corse di Gamereactor

Siamo già abbastanza avanzati nella nostra copertura annuale del Gioco dell'Anno, ma abbiamo ancora molte categorie di cui discutere. Un esempio di questo è il focus di oggi, che ci concentriamo specificamente sui giochi di corse, basandoci sul nostro precedente teaser quando abbiamo parlato dei migliori giochi sportivi del 2025 qualche giorno fa.

Ancora una volta, le nostre scelte si basano tutte su giochi usciti quest'anno solare, dal 1° gennaio 2025, quindi non aspettatevi sorprese di dicembre 2024.

5. Mondo della Ruota

A iniziare questa lista c'è la delizia indie di Messhof. A differenza di molte delle cose che stanno arrivando, questo gioco non riguarda veicoli e auto da corsa, ma piuttosto biciclette a pedali, tutte in una raccolta di biomi unici. Wheel World è ambientato in un paradiso per ciclisti e segue un giovane ciclista di nome Kat che si allea con un antico spirito ciclista nel tentativo di gareggiare contro altri ciclisti e infine salvare l'universo. Con meccaniche di ciclismo e gara sempliciste e eccellenti, una premessa e un'estetica visiva davvero uniche, e personaggi eccentrici e memorabili, questo è uno dei migliori film indie del 2025.

4. Mondo di Mario Kart

Sembra quasi surreale dire che in un anno in cui arriva un nuovo Mario Kart, non è di certo il miglior gioco di corse della stagione. Ma questo è il caso di Mario Kart World, poiché il gioco offriva un open-world polarizzante e una ricchezza di contenuti più limitata rispetto al colosso che è Mario Kart 8 Deluxe. Non ha affatto dominato il genere, ma è comunque Mario Kart e questo significa che ottieni un'esperienza di karting raffinata e precisa, facilissima da imparare e giocare, e un gioco che è un piacere per tutte le età e abilità. Senza tempo, si potrebbe dire.

3. Kirby Air Riders

È una delle esperienze di kart racing più strane che abbiamo mai vissuto, ma questo non significa che sia una brutta esperienza in alcun senso. Dopo aver diretto Super Smash Bros. Ultimate per anni, Masahiro Sakurai torna con un sequel che pochissimi avrebbero desiderato, ma che trasudava la personalità e il fascino che ci aspettiamo dal leggendario sviluppatore giapponese. Kirby Air Riders è una combinazione bizzarra di corse di kart, risse e giochi di festa, e anche se non è per tutti, quando funziona, è qualcosa di davvero speciale.

2. Rally Assetto Corsa

Considerando la natura disomogenea del sottogenere rally negli ultimi anni, la gente di Supernova Games Studios aveva davanti a sé un compito enorme per rimettere le cose sulla strada seria con Assetto Corsa Rally. E sebbene questo gioco sia solo un progetto in Accesso Anticipato che continuerà a essere ampliato e perfezionato negli anni a venire, la versione base è già abbastanza coinvolgente e dettagliata da darci immensa speranza e fiducia per la variante completa che arriverà alla fine. Offrendo una grafica di qualità e vibranti abbinata a una suite di guida impegnativa e impegnativa da padroneggiare, Assetto Corsa Rally possiede tutte le caratteristiche chiave e i tratti distintivi per diventare uno dei migliori titoli di rally di sempre. E andrà solo meglio, quindi restate sintonizzati perché probabilmente vedrete questo progetto emergere molto più spesso in futuro.

1. Sonic Racing: Mondi Crossworlds

Il 2025 è stato l'anno del kart racer e, tra le tante opzioni spettacolari che sono state offerte, l'alternativa di Sega è quella che spicca tra i presenti. Sonic Racing: Crossworlds sembrava che potesse essere trascurato e dimenticato dopo un nuovo Mario Kart, ma invece ha trovato il suo punto di riferimento ed è diventato il candidato di punta grazie all'azione frenetica, alla vasta gamma di personaggi, piste e kart, e all'eccellente supporto multiplayer cross-platform. Davvero questo è il miglior e più emozionante kart racer del 2025 ed è un gioco imperdibile per chiunque ami le corse come genere.