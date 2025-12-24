GOTY 2025: Il miglior RPG di Gamereactor

HQ

Oggi il termine RPG è più ampio (e quindi più confuso) che mai, e l'anno prossimo potremmo dover considerare di dividere questa categoria tra RPG occidentali e RPG giapponesi, o JRPG. Ci sono anche sottogeneri come action RPG o RPG al computer che forse meritano un proprio spazio. Tuttavia, tutta questa riflessione serve a aggiungere che gli RPG, qualunque sia la loro natura, sono più prolifici e vari che mai, e ci hanno dato storie fantastiche, vite da esplorare e ideali da perseguire. Per molti, il motivo stesso per cui giocano ai videogiochi.

In questo riassunto abbiamo elencato quelli che riteniamo siano i primi cinque titoli dell'anno che rientrano nella definizione di RPG, e abbiamo dovuto escludere nuove uscite o ristampe rimasterizzate che, pur meritando riconoscimenti, non sono abbastanza originali da entrare nella nostra classifica finale tra i primi cinque. Detto ciò, questi sono gli RPG di Gamereactor del 2025:

Menzioni d'onore

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Il suo ritorno è stato più che gradito, ma il nostro ritorno a Cyrodiil non ci ha mostrato nulla che non avessimo già visto due generazioni di console fa - molto più sfocato, sia chiaro.

Annuncio pubblicitario:

Avowed - Un fantasy fresco e frenetico, pieno di magia, mostri da sconfiggere e avventure da vivere insieme a compagni memorabili. Il problema di Avowed è che il suo ruolo era concentrarsi quasi interamente sul combattimento e sull'esplorazione, e trascurava gli altri sistemi che rendono l'esperienza un viaggio unico.

Monster Hunter Wilds - Strano, vero? Monster Hunter è quasi il caso opposto di Avowed: ha tutti i sistemi che renderebbero una narrazione di ruolo indispensabile, alimentata da un ampio sistema di progressione del personaggio e da una difficoltà crescente nel gameplay, nella tecnica e nei nemici. Tuttavia, quell'opzione di libertà è solo un miraggio per una narrazione con meno profondità rispetto alla pozza di pioggia di ieri e in cui vivi solo per tornare a cacciare un insetto più grande e letale del precedente. Non c'è più storia, niente più motivazione. Colpire un tacchino gigante che sputa fuoco con armi incredibilmente grandi è fantastico, sì, ma (faccio un gesto con la mano da Jedi) questo non è l'RPG che cerchi.

5. Clair Obscur: Spedizione 33

"Di nuovo tu?" Beh, temo di sì. Sebbene la definizione del titolo d'esordio di Sandfall Interactive, ormai pluripremiato e pluripremiato, si rientri in diverse categorie, il suo sistema di progressione del personaggio, le tabelle delle statistiche di combattimento e la narrazione guidata, ma con qualche lieve potere decisionale, lo rendono anche candidato al titolo di Gamereactor come Miglior Gioco dell'Anno. Tuttavia, ci sono altri che hanno fatto un lavoro migliore nel trasmettere questa sensazione di "essere chi scegli di essere".

Annuncio pubblicitario:

4. Pokémon Legends: Z-A

Ehi, aspetta un attimo! Metti giù quelle torce e forconi per un attimo e ascolta le mie ragioni per cui questo capitolo dell'IP più redditizio al mondo è stato al di sopra di Expedition 33. Pokémon Legends: Z-A non è il miglior gioco graficamente. Non ha una narrazione migliore del gioco menzionato, né un gameplay e sistemi di combattimento così ricchi (anche se qui bisogna dirlo con esitazione nella voce). Ma è Pokémon, e questo significa ancora, 30 anni dopo le avventure originali Red/Blue, che sei in un gioco in cui sei il protagonista assoluto della storia, e puoi affrontarlo come preferisci.

Hai a disposizione un gruppo di creature con poteri fantastici che interagiscono con l'ambiente, tra loro, e che progrediscono ed evolvono (e mega-evolveno!). Inoltre, puoi combattere contro altri allenatori umani che vivono anch'essi la loro avventura a Lumiose City e che hanno allenato meticolosamente i loro Pokémon. Forse la formula attuale è stanca e necessita di molta (molta, molta) maggiore attenzione da parte dei team di sviluppo di Game Freak e Nintendo, ma non c'è dubbio che questo sia uno degli RPG più solidi dell'anno.

3. Graal Contaminato: La Caduta di Avalon

È passato inosservato alla maggior parte, inclusi i candidati al titolo di Gioco dell'Anno ai grandi gala, ma qui romperemo una lancia per Tainted Grail: The Fall of Avalon. Adattato dal gioco da tavolo del 2019, qui abbiamo una versione leggermente più modesta di ciò che potrebbe essere definito come un incrocio tra The Witcher e The Elder Scrolls, sebbene basato sulla leggenda arturiana e sul folklore celtico. Combattimenti impegnativi, un mondo che cambia e si modella in base alle decisioni che prendi, e una grafica davvero piacevole. Se questa gemma nascosta ti è ancora sconosciuta, vai sul tuo PC o su console (PS5 e/o Xbox Series) e provala. Ci ringrazierai l'anno prossimo.

2. Sentieri nel cielo 1° capitolo

Se ci fosse stata una categoria chiara per i migliori JRPG del 2025, il remake di The Legend of Heroes: Trails in the Sky sarebbe stato senza dubbio in cima al primo posto. Trails in the Sky 1st Chapter non è solo una nuova versione di uno dei migliori JRPG mai realizzati da zero: si è anche guadagnato il diritto di essere in cima alla classifica come miglior RPG a turni e la promessa di far rivivere una delle migliori serie del genere per una nuova generazione di giocatori. Una storia vasta, complessa, ben scritta che si collega in modo fluido e diabolico con i numerosi sequel, le serie parallele e gli spin-off – e tutto si svolge in una linea temporale di pochi mesi o anni! È pazzesco, davvero. Trails in the Sky sfrutta l'"economia tecnica" di un JRPG per offrire prestazioni eccezionali, una storia memorabile (appena iniziata) e uno sviluppo dei personaggi senza eguali nei videogiochi. Ecco quanto è bestiale.

1. Regno Viene: Liberazione II

Il primo Kingdom Come: Deliverance era già l'emblema di cosa significa essere un RPG: libertà assoluta di prendere il tuo personaggio e costruirlo come vuoi, di progredire nella storia come vuoi, quando vuoi... O se vuoi. Warhorse sapeva che Enrico di Skalitz poteva ancora essere molto di più, e questo sequel ci ricorda ogni minuto che ci passiamo quanto possa essere duro, impegnativo ed entusiasmante il Medioevo. Vuoi forgiare un'arma? Ti serviranno ore per ottenere i materiali e poi imparare la tecnica corretta per modellare il metallo in una forgia, temprandolo. E poi lucidalo, mantenerlo. Devi prenderti cura della tua attrezzatura, della tua reputazione, dei tuoi beni, dei beni degli altri.... Tutto, assolutamente tutto in questo gioco, è a tua disposizione da gestire come preferisci, ma essendo sempre consapevoli che vivi in un'epoca in cui i crimini vengono pagati con molti d'oro... O con la tua vita. Decidi tutto con Henry, ed è per questo che Kingdom Come: Deliverance II merita, più di chiunque altro, di sedere sul trono degli RPG di quest'anno.