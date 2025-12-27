GOTY 2025: Il miglior gioco di simulazione-strategia di Gamereactor

HQ

La Sim-Strategia è una categoria un po' strana, perché stai raggruppando molti giochi molto diversi in uno solo. Tuttavia, in un anno in cui alcune saghe hanno raggiunto nuovi livelli, mentre altre hanno avuto un errore inaspettato, stiamo esaminando quali simulatori e giochi di strategia ci hanno colpito di più quest'anno.

5. Schedule I

Uno dei primi successi virali dell'anno, Schedule I ha preso il volo in un modo che non sono sicuro che nessuno di noi ci aspettasse. Il gioco ha ancora un punteggio Estremamente Positivo su Steam al momento e, sebbene abbia sicuramente un grande fattore comico con la grafica e il gameplay, il simulatore di crimini è anche un gioco gratificante in cui investire tempo. Gioco d'azzardo, droga, violenza, c'è tutto. Come Grand Theft Auto con un po' più di lavoro e organizzazione. Facile perdere decine o addirittura centinaia di ore, proprio come dovrebbe essere un buon simulatore.

4. Commandos: Origins

È ordinato, complicato e tattico. Riportando i Commandos nei nostri schermi per una strategia stealth basata su squadre, Commandos: Origins non ti fa controllare vasti imperi o interi campi di battaglia, ma ti farà mangiare le unghie mentre ti abbassi e ti tuffi tra una copertura, sperando di sfuggire agli occhi delle guardie naziste che sono più numerose e di armamento superiori. Azioni bombastiche possono comunque avvenire, ma bisogna essere molto precisi su quando e dove decidere di spararvi. Commandos: Origins richiede un livello di pianificazione anticipata che adoro vedere, con risorse limitate che ti fanno sentire un genio ogni volta che esci vivo da un livello. Anche il level design è brillantemente realizzato, rendendo l'esperienza tattica molto focalizzata.

3. Warhammer 40.000: Alba della Guerra - Edizione Definitiva

Uno dei migliori giochi RTS mai realizzati è tornato da noi quest'anno. La Definitive Edition di Dawn of War non rivoluziona molto la grafica, ma ha fatto abbastanza per farla risaltare dopo tanti anni. Il gameplay è avvincente come sempre, e da qualcuno che ha perso l'occasione di giocare all'originale quando è uscito, ho colto al volo l'occasione di provarlo quest'anno. Poiché sembra che Dawn of War IV ci riporterà alle origini della serie con il suo gameplay, la nuova edizione del primo gioco è il modo perfetto per prepararsi.

2. Europa Universalis V

Sono sempre stato un po' infastidito dalla quantità travolgente di dettagli nei giochi Europa Universalis. Solo con il quinto capitolo ho aperto gli occhi come quel meme di Danny DeVito e ho detto "Ho capito." Il dettaglio è il punto. La profondità di questi giochi potrebbe non avere nemmeno una fine, eppure questo rende ancora più entusiasmante immergersi nel progetto. Europa Universalis V è l'episodio più ambizioso ed espansivo finora, mettendo davvero il grande in grande strategia e permettendoti un controllo minimo su ogni aspetto del tuo nascente impero, se lo vuoi. Se Civ VII ti ha deluto un po' quest'anno, forse è il momento di fare un salto lontano dal tuo preferito e provare alcune delle alternative.

1. Museo dei Due Punti

I giochi Two Point sono sempre migliorati con ogni iterazione, ma sembra che Two Point Museum sia il punto in cui la serie ha davvero raggiunto il suo apice. La grafica affascinante, il gameplay invitante e il classico umorismo di Two Point sono al loro meglio qui. L'aspetto del magnate museale è sviluppato a fondo e ha molto più di quanto mi aspettassi all'inizio. È un gioco a cui puoi tornare senza la pressione di costruire eserciti e costruire imperi come altre voci di questa lista. Two Point Museum è un esempio eccellente di cosa dovrebbe essere un gioco di magnati. Competitivo o casual come vuoi renderlo, con sempre spazio per migliorare il tuo museo accogliente.