GOTY 2025: Il miglior gioco horror di Gamereactor

HQ

Non è spesso una categoria celebrata da sola, ma francamente è una delusione, dato che l'horror offre alcuni dei migliori videogiochi ogni anno. A tal fine, mettiamo in evidenza il genere come parte della nostra copertura Game of the Year 2025, selezionando i nostri cinque titoli horror preferiti di quest'anno solare.

Come al solito, tutte le nostre selezioni idonee sono state lanciate dal 1° gennaio 2025, il che significa che non ci saranno sorprese di dicembre 2024 in questa lista (stiamo guardando te, Alien: Rogue Incursion ).

5. La passeggiata di mezzanotte

Provenendo da chi si svolge dietro il peculiare ma meraviglioso Lost in Random, MoonHood 's The Midnight Walk non è proprio un gioco horror agli stessi standard degli altri in questa lista. Ha elementi spaventosi e scomodi, ma è anche meno terrorizzante di alcuni di quelli che seguono, e questo non è un problema, perché dove manca il fattore paura, compensa con ingegnosità creativa. Questo è un progetto stop-motion realizzato a mano straordinario che ruota attorno all'illuminazione attraverso un mondo ostile. È unico, d'impatto, strano, un meraviglioso esempio di abilità narrativa, e un solido contendente come uno dei migliori giochi horror del 2025.

Annuncio pubblicitario:

4. Karma: Il Mondo Oscuro

Premessa molto più inquietante e psicologicamente inquietante, Pollard Studio 's Karma: The Dark World è un simulatore di camminate spaventoso dove devi attraversare un mondo distopico gestito da una corporazione opprimente. Ambientato nel 1984 e ispirato dal celebre romanzo omonimo, questo è un gioco horror che ti terrà con il fiato sospeso e ti farà sentire a disagio e inquieto in ogni singolo secondo della storia che passa. È senza dubbio uno dei migliori giochi horror dell'anno.

3. Collina Silenziosa f

Non ha avuto lo stesso clamore del remake di Bloober Team di Silent Hill 2, ma NeoBards ' Silent Hill f è comunque rimasto impresso per molti. Unendo bellezza e paura, questo capitolo della longeva serie ha introdotto nuove idee e temi e ha cercato di spaventare i giocatori a ogni passo lungo il percorso. Con una performance da protagonista forte, mostri terrificanti da superare, sfide e enigmi da risolvere e tutto in un mondo con una direzione artistica ammirevole, Silent Hill f è uno dei migliori che quest'anno abbia mai offerto.

Annuncio pubblicitario:

2. R.E.P.O.

Sì, può anche essere un gioco in Early Access, ma è anche una delle migliori esperienze horror che il 2025 sia riuscito a offrire. R.E.P.O. dello sviluppatore Semiwork è un gioco cooperativo che ruota attorno al trasporto e al recupero di preziosi artefatti umani che fungono da resti della nostra civiltà perduta da tempo. Il problema è che il mondo è abitato da ogni sorta di mostri e creature spaventose che non desiderano altro che farti a pezzi circuito dopo circuito, portando a incontri tesi ed emozionanti che si godono meglio con gli amici. In un mondo in cui i giochi in Early Access possono rimanere in questo stato per anni, stiamo dando un po' di attenzione a R.E.P.O. nel 2025 perché, anche se rappresenta solo una frazione dell'edizione di lancio, resta comunque un'invenzione horror fantasticamente divertente e unica.

1. Cronos: La Nuova Alba

E infine abbiamo l'ultima creazione di Bloober Team, un gioco che ha impressionato molti del team editoriale. Cronos: The New Dawn è un survival horror ambizioso e d'impatto che spinge i limiti di ciò che ci aspettiamo dallo stile di gioco, essendo più impegnativo e travolgente rispetto a molti altri precedenti. Ambientato in una realtà alternativa abitata da orrori violenti e disgustosi, questo valzer attraverso una Polonia distrutta è semplicemente eccellente e un ottimo esempio di orrore quando viene raccontato al massimo livello. Un gioco imperdibile per il 2025, senza dubbio, se osate, è...