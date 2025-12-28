GOTY 2025: Il miglior gioco multiplayer di Gamereactor

HQ

Per quanto riguarda i videogiochi, la maggior parte si trova in poche categorie uniche, il che significa che quando mettiamo in evidenza il meglio per gli articoli Game of Year, può diventare un po' ripetitivo. Mentre ci avviciniamo a una serie in cui mettiamo in evidenza i nostri giochi Multiplayer, Cooperative e Party preferiti, stiamo attraversando queste acque turbolente selezionando prima solo giochi che rientrano in ogni categoria principale, tutto per assicurarci di dare a una vasta gamma di giochi il merito che meritano. Quindi, per i migliori titoli multiplayer del 2025, non aspettarti di vedere Split Fiction o Lego Party, anche se potresti attribuire entrambi abbastanza facilmente a giochi multiplayer.

Allo stesso modo, come sempre, abbiamo basato le nostre selezioni sui giochi usciti quest'anno solare, quindi qualsiasi cosa uscita dal 1° gennaio 2025 è idonea.

5. Rivincita

Abbiamo avuto Rematch come uno dei nostri migliori titoli sportivi del 2025 e, giustamente, ha offerto una visione eccezionale e fresca della formula del calcio virtuale. Ma lo mettiamo anche in evidenza qui, perché è una delle migliori esperienze puramente multiplayer del 2025. Il successo di Sloclap è un ottimo esempio di prodotto finale di altissima qualità che unisce dinamiche di gioco complesse e strategie dettagliate con una stretta coesione di squadra per creare un'azione multiplayer immediatamente piacevole e appagante che pochi altri giochi sportivi quest'anno possono eguagliare. Cerchi un modo per unirti con gli amici durante le vacanze? Non cercare oltre, ti divertirai un sacco con Rematch.

4. Duna: Risveglio

La gente di Funcom aveva davanti a sé l'immensa sfida di prendere il mondo fantascientifico di Frank Herbert e trasformarlo in un paradiso interattivo, ma si sono fatti avanti e l'hanno portato avanti con molta abilità. Dune: Awakening è una variante fresca della formula Dune, sebbene con molti personaggi e cliché familiari che permettono al suo mondo di sembrare istantaneamente memorabile e degno del tuo tempo. Che tu ami o odi gli RPG di sopravvivenza open-world, questo gioco è un'ottima opzione per chi desidera un viaggio immersivo ed impegnativo ad Arrakis, godersi il sole cocente, sfuggire ai mercenari assetati di sangue e sfuggire a vermi di sabbia che scuotono la terra.

3. Sonic Racing: Mondi Crossworlds

Abbiamo celebrato Sonic Racing: Crossworlds come il nostro miglior gioco di corse del 2025, ma non abbiamo potuto fare a meno di includerlo anche in questa lista, dato che il gioco di kart incredibilmente veloce e colorato è persino una delle migliori esperienze multiplayer dell'anno. Anche se ha un sistema single-player funzionante, Crossworlds raggiunge nuove vette quando abbracci il multiplayer e cerchi di portare l'azione oltre casa tua per competere e gareggiare contro altri provenienti da tutto il mondo. È frenetico ed estremo? Senza dubbio. Ma è anche diabolicamente divertente e uno dei migliori giochi multiplayer del 2025.

2. Arc Raiders

Molti sostengono che Arc Raiders sia il miglior gioco multiplayer del 2025, e c'è certamente verità in questa affermazione. Ma molti trovano difficile digerire il setup degli sparatutto estrattivi, e così il titolo altrimenti eccezionale da Embark Studios scivola al secondo posto. Non lasciare che questo toglia brillantezza a questo multiplayer, dato che è probabilmente il miglior sparatutto estrattivo che abbiamo visto finora, tutto grazie al suo armamento di alto livello, nemici impegnativi, meccaniche e funzionalità di gioco ampie, e un sistema di comunicazione spesso esilarante. Se questi giochi ti attirano anche solo un po' l'interesse, allora Arc Raiders è un must nel 2025.

1. Campo di Battaglia 6

E infine abbiamo un gioco che aveva molto in gioco ma che ha mantenuto risultati favolosi. Battlefield Studios ' Battlefield 6 è forse il miglior Battlefield gioco degli ultimi dieci anni, con un fantastico gunplay, tantissime modalità e mappe, innumerevoli opzioni di armi, prestazioni e ottimizzazione eccellenti, e tutto in un pacchetto che includeva persino una campagna (ammettiamolo, debole) e da allora anche un'esperienza battle royale free-to-play. Battlefield 6 è il gioco multiplayer definitivo del 2025 ed è, per la prima volta dopo anni e anni, di gran lunga più avanti rispetto al suo concorrente più vicino nella serie Call of Duty. Se non l'hai già fatto, dovresti provare questo gioco perché non rimarrai deluso.