GOTY 2025: Il miglior gioco per famiglie di Gamereactor

Anche se i videogiochi spesso hanno una cattiva reputazione per l'inclusione di violenza, droga e altri contenuti NSFW, puoi essere certo che ci sono ancora molti sviluppatori ed editori pensati a un pubblico più giovane e alle famiglie. Il 2025 è stato un anno piuttosto forte per i titoli adatti alle famiglie, e qui abbiamo elencato i nostri cinque preferiti.

5. Snoopy & Il Grande Club dei Misteri

È breve, semplice, ma è comunque una buona dose di divertimento incentrato su Snoopy. Snoopy & The Great Mystery Club è pensato per permettere ai giovani giocatori di sentirsi sicuri nel risolvere misteri. Con Snoopy, Charlie Brown e tanti altri personaggi e location riconoscibili, include molti minigiochi con un'avventura che non invecchia mai. Sicuramente ha il minor numero di giochi tra le voci di questa lista, ma è troppo affascinante per non farne un mento di menzione.

4. Koira

Un'avventura perfetta per rilassarsi e sedersi. Koira forse non è un gioco in cui puoi fare amicizia con un familiare sul divano, ma il suo gameplay semplice e la narrazione emotiva possono catturarti facilmente anche se stai semplicemente seduto mentre qualcun altro gioca. Il gioco può essere un po' inquietante per alcuni dei membri più giovani della famiglia, ma è dovuto solo a qualche grafica cupa in alcuni punti (intendo letteralmente oscuri, niente a che fare con la violenza). Nonostante ciò, il gioco è una delle esperienze più tranquille che abbia avuto ed è un'avventura vivace e incantevole.

3. Pokémon Legends: Z-A

Attenzione spoiler per il resto di questa lista: qui c'è molto Nintendo in giro. Si potrebbe quasi pensare che quest'anno abbiano lanciato una nuova console o qualcosa del genere. Se conosci Pokémon, probabilmente sai anche che questi sono alcuni dei giochi più amati universalmente da tutte le fasce d'età. Questo non cambia con Pokémon Legends: Z-A, e le nostre avventure a Lumiose City sicuramente impressioneranno i membri più giovani della famiglia e chi ha un cuore giovane.

2. Bananza Donkey Kong

Proveniente dallo studio dietro Super Mario Odyssey, Donkey Kong Bananza va oltre l'essere uno dei migliori giochi per famiglie dell'anno ed è uno dei migliori giochi del 2025 per molti fan e critici. Permettendoti di attraversare la maggior parte del mondo del gioco e giocare con un amico che prende il controllo della giovane Pauline, Donkey Kong Bananza offre un sacco di divertimento durante tutta la durata del gioco. Con collezionabili da trovare e tante cose da fare una volta finita la storia, il divertimento può continuare anche dopo i titoli di coda.

1. Mario Kart World

Ci sono pochi giochi per famiglie migliori di Mario Kart. Certo, potresti finire per litigare sul divano per un guscio blu, ma non è forse questo il senso di giocare con la tua famiglia? L'ultimo gioco di kart di Nintendo ha avuto qualche sfida quest'anno, non ultimo dall'editore stesso con Kirby Air Riders, ma Mario Kart World ha mantenuto il fascino che fa tornare i fan di tutte le età a questa serie leggendaria. Le sue meccaniche open world offrivano ai giocatori ancora più modi di guidare, e ha sicuramente lasciato una forte impressione sui giocatori di Nintendo Switch 2 fin dal lancio, dato che quasi tutti i proprietari della console possiedono una copia di Mario Kart World.