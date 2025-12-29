GOTY 2025: Il miglior gioco puzzle di Gamereactor
Esaminiamo i migliori giochi di puzzle dell'ultimo anno solare mentre continuiamo con la nostra copertura del Gioco dell'Anno.
Ci stiamo avvicinando costantemente alla fine della nostra copertura Game of the Year per il 2025, ma abbiamo ancora alcune categorie da mettere in evidenza e celebrare. Un esempio di questo, quello in questione oggi, è una categoria spesso trascurata, ovvero Puzzle. Il 2025 non ha portato una grande quantità di nuovi giochi che si adattano meglio a questo segmento, ma ci sono molti titoli promettenti e acclamati che meritano comunque apprezzati per la loro brillantezza.
Come al solito, abbiamo basato le nostre selezioni sui giochi lanciati quest'anno solare, quindi dal 1° gennaio 2026.
5. Camper Van: Torna a casa
A dare il via è una deliziosa e accogliente avventura indie puzzle di Malapata Studios. Camper Van: Make it Home è il titolo perfetto per chiunque voglia rilassarsi e godersi un periodo di riflessione personale senza stress o preoccupazioni. La premessa è semplice: devi progettare e organizzare il tuo camper tutto padroneggiando e superando una serie di sfide a blocchi pensate per farti sentire più tranquillo. Con una direzione artistica suggestiva e colorata e un'estetica affascinante, questo è un titolo delizioso per chiunque cerchi qualcosa di più riservato e rilassato.
4. Abbandonare il Ducato
Le persone di Sleepy Mill Studio hanno sorpreso molti all'inizio di quest'anno quando hanno reso Drop Duchy disponibile al mondo. Questo puzzle semplice è allo stesso tempo un ibrido roguelite, e la premessa è semplicemente guidare e difendere il proprio regno dai concorrenti vicini. Sì, è una guerra maestosa come non l'hai mai vista, dato che Drop Duchy usa meccaniche di caduta di blocchi simili a quelle di Tetris come uno dei modi principali per offrire gameplay, abbinandola alla raccolta di risorse ispirata ai roguelite e alla navigazione dei percorsi dei livelli. Chi ha bisogno di Civilization o Anno, giusto?
3. Questo posto è occupato?
Probabilmente ormai stai iniziando a notare un po' un tema qui, dato che molti dei giochi in questione sono tutti opzioni su scala più piccola e più accessibili, e questo è esattamente il caso ancora una volta con Is This Seat Taken?. Dallo sviluppatore Poti Poti Studio, questo è un puzzle logico che parla di diventare un matchmaker per gruppi di persone stravaganti e insolite in una vasta gamma di scenari oscuri e insoliti. Con una direzione artistica semplice e colorata e un presupposto di gameplay rudimentale, Is This Seat Taken? è il gioco perfetto per chiunque cerchi un puzzle più lineare.
2. Sorgere le Lumini
Le persone di Enhance sono conosciute per la loro abilità enigmatica da anni e questo non è cambiato minimamente nel divertimento e divertimento di questa Lumines Arise. Il gioco in stile Tetris, che si basa sull'abbinare blocchi colorati caduti mentre si scatena su una colonna sonora travolgente, si è rivelato un enorme successo quando è arrivato, e francamente, se non fosse stato per quello che ci è rimasto, probabilmente sarebbe stata la nostra scelta principale per questa categoria. Immediatamente divertente, impegnativo ed emozionante, eccitante e vibrante, Lumines Arise è un puzzle fantastico.
1. Principe Blu
Uno dei giochi puzzle più unici e interessanti che abbiamo visto da molto tempo, un'impresa ancora più impressionante visto che è la creazione d'esordio di un piccolo team di sviluppo, Dogubomb 's Blue Prince è tutto ciò che rende il genere puzzle un tale successo. Una narrazione avvincente e intrigante abbinata a enigmi sconcertanti, tutti fusi in un vaso con una splendida direzione artistica cel-shaded e meccaniche roguelike rigiocabili. Sulla carta, Blue Prince sembra un gioco che fa troppo per sperare di essere un successo straordinario, ma il livello di raffinatezza e l'attenzione creativa di prim'ordine fanno sì che questo progetto sia il miglior puzzle game del 2025, e con un buon margine.