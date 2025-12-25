GOTY 2025: Il miglior gioco sportivo di Gamereactor

HQ

Abbiamo già selezionato molte categorie diverse come parte della nostra copertura Game of the Year per il 2025, ma ora siamo tornati per ancora di più. L'ultimo del gruppo è Sports, e per chi si fosse chiedendo, qui stiamo parlando specificamente dei videogiochi sportivi tradizionali e non dei motorsport o delle corse. Quindi, a differenza di The Game Awards ad esempio, non aspettatevi di vedere piloti di kart in questo gruppo, perché li riserveremo per la nostra categoria dedicata alle Corse.

Come finora accaduto, abbiamo selezionato le nostre scelte in base ai giochi lanciati in quest'anno solare, il che significa che qualsiasi cosa uscita dal 1° gennaio 2025 era idonea.

5. NBA 2K26

Per cominciare, abbiamo Visual Concepts ' ultimo titolo NBA. Probabilmente il miglior titolo sportivo dei videogiochi di oggi, NBA 2K26 continua a distinguersi come la migliore rappresentazione del basket digitale e, nel complesso, un prodotto straordinario perfetto per tutti gli appassionati di NBA e basket. Se non fosse per la monetizzazione più avida, che sta arrivando al punto di essere troppo estrema, questo titolo probabilmente sarebbe più in alto in questa lista, perché anche se forse manca dell'originalità di alcuni che seguono, è comunque un gioco sportivo così forte che è difficile criticarlo.

4. Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Chiunque abbia letto i miei pensieri su Full Circle Skate (e abbia persino visto come giocavo a Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 ) saprà che questa serie non è mai stata esattamente il mio punto di riferimento. Ma questo è più per la sensazione di gameplay che per altro, perché se lo si guarda come prodotto confezionato, non c'è molto altro che si possa desiderare da questo successo di ritorno. Pro Skater 3 + 4 offre un'azione da skateboard eccellente, tantissime modalità di gioco e varietà, un grande umorismo e riferimenti, e tutto si svolge in modo incredibilmente fluido e fluido allo stesso tempo. Considerando gli intoppi di Skate, Pro Skater 3 + 4 si aggiudica il titolo di miglior titolo di pattinaggio del 2025.

3. Inazuma Eleven: Victory Road

È stato un anno eccellente per il football digitale, dato che EA è tornata in forma con un capitolo EA Sports FC più forte, mentre anche il team di Sloclap ha offerto un'alternativa emozionante e unica. Non da dimenticare Level5 Inc. 's Inazuma Eleven: Victory Road, un atteso JRPG che incontra il football che ha presentato un'immensa profondità e grandi variazioni di gameplay per offrire un'esperienza che pochi potevano eguagliare. Si potrebbe sostenere che a volte sia più un RPG a turni che un gioco sportivo, ma con l'azione che si svolge in campo in un gameplay a squadre compatto, non c'è dubbio che Inazuma Eleven: Victory Road meriti il suo posto in questa lista.

2. Montagne Solitarie: Cavalieri della Neve

Megagon Industries ha dimostrato un grande talento nel offrire esperienze sportive arcade coinvolgenti e divertenti, con il passato evidenziato dall'eccellente Lonely Mountains: Downhill. All'inizio dell'anno, lo sviluppatore è tornato con Lonely Mountains: Snow Riders, un'avventura che ha scambiato le mountain bike con gli sci e ha allineato una grande e appagante premessa di gameplay arcade incentrata sul raggiungere il fondo di un sentiero il più velocemente possibile. Divertente senza sforzo e deliziosamente semplice, questo gioco è uno dei migliori indie dell'anno e anche un esempio sportivo di primo piano.

1. Rivincita

I videogiochi di football sono stati molto simili e familiari per anni, offrendo configurazioni di gioco riconoscibili e tradizionali che tipicamente utilizzano un tema top-down, più simulato e strategico. La gente di Sloclap decise che la loro elegante suite da combattimento da Sifu poteva essere adattata per adattarsi a un ambiente calcistico, e così nacque l'incredibile ed emozionante Rematch. Questo gioco aveva tutto il divertimento e la bellezza di un football di strada più arcade e meno rigido, ma lo offriva in modo emozionante in modo multiplayer, dove la competizione e la vittoria erano il vero motore. Francamente, Rematch si distingue come il gioco di football più unico degli ultimi tempi e merita il suo posto in cima a questa lista.